بعد صراع فراس البريكان وسالم الدوسري مع حارس إيران.. تسريب الفائز بجائزة "أفضل لاعب في آسيا" بالنقاط

وفي هذا السياق.. كشف برنامج "شوط" مساء اليوم الثلاثاء، عن هوية الفائز بجائزة "أفضل لاعب آسيوي" داخل القارة، للعام الحالي 2026.

برنامج "شوط" نقل عبر مصادره الخاصة، أن النجم الدولي السعودي فراس البريكان، مهاجم عملاق جدة الأهلي؛ سيكون هو الفائز بجائزة "أفضل لاعب آسيوي" داخل القارة، في حفل يوم 19 نوفمبر القادم.