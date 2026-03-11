Getty Images Sport
ترجمه
"فخور" هاري كين يرسل رسالة مؤثرة إلى كايل ووكر بعد اعتزال زميله في منتخب إنجلترا اللعب الدولي
من شيفيلد إلى المسرح العالمي
مسيرة المدافع المهنية هي شهادة على عقلية النخبة التي يتمتع بها، حيث انتقل من شيفيلد يونايتد إلى توتنهام قبل أن يصبح فائزًا متكررًا في مانشستر سيتي. في حين أن خزانة جوائز ناديه تزخر بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وميدالية في دوري أبطال أوروبا، إلا أن مواجهات ووكر على الساحة العالمية هي التي حددت سمعته.
كين يقود التكريم لوالكر
رحيله يجعل كين أحد القلائل المتبقين من كبار الشخصيات في الفريق الذي أعاد إحياء حظوظ المنتخب الوطني. ونشر نجم بايرن ميونيخ رسالة دعم لزميله السابق على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقاً بها عدداً من الصور: "لقد كان من دواعي سروري أن أشاركك الملعب لسنوات عديدة @kylewalker2!! لقد صنعنا معاً الكثير من الذكريات الرائعة التي لن أنساها أبداً! أنا فخور بأنك زميلي في الفريق! أتمنى لك كل التوفيق في اعتزالك اللعب الدولي، وأشكرك على كل ما قدمته لبلدك".
توماس توخيل يتطلع إلى المستقبل
على الرغم من أن سرعة ووكر وقدرته على التعافي لا تزالان مثيرتين للإعجاب حتى في منتصف الثلاثينيات من عمره، إلا أن استبعاده من تشكيلات توماس توخيل الأخيرة لمنتخب إنجلترا يشير إلى أن المدرب الألماني يتطلع إلى المستقبل. مع اقتراب كأس العالم 2026، يبدو أن توخيل عازم على وضع ثقته في خيارات أصغر سناً، مثل ريس جيمس من تشيلسي. وقد أقر ووكر، الذي لطالما كان محترفًا، بواقع الوضع، مشيرًا إلى أن "الصفحة قد أُغلقت" على رحلة أخذته من أول مباراة له ضد إسبانيا في 2011 إلى آخر مباراة له ضد السنغال في سيتي جراوند في يونيو 2025. على الرغم من أنه لم يصل إلى الرقم المرموق المتمثل في 100 مباراة دولية إلا بأربع مباريات، إلا أن ووكر يترك وراءه إرثًا يتميز بالثبات والاحترام من كل المدربين الذين لعب تحت قيادتهم، من فابيو كابيلو إلى غاريث ساوثجيت.
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
بالنسبة إلى ووكر، فإن انتقاله إلى صفوف اللاعبين الدوليين السابقين يسمح له بالتفرغ الكامل لدوره في بيرنلي تحت قيادة سكوت باركر، وهو نفس الرجل الذي حل محله في أول مباراة له مع منتخب إنجلترا قبل 14 عامًا. ومع ذلك، يواجه اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا معركة صعبة للحفاظ على مكان فريق كلاريتس في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل فريق باركر حاليًا المركز التاسع عشر في جدول الترتيب ويبتعد بفارق تسع نقاط عن منطقة الأمان.
إعلان