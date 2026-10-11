يبدو أن رحلة النجم الجزائري رياض محرز الأخيرة في دبي الإماراتية من شأنها أن تهز استقرار حياته الزوجية بعض الشيء، بعد حديثه في الفتيات هناك، خاصةً وأنه وضع زوجته تايلور وارد في موقف محرج على الهواء مباشرةً.
بحديثه عن فتيات دبي .. رياض محرز في موقف محرج على الهواء مخاطرًا بعلاقته بزوجته تايلور وارد
ماذا حدث؟
مؤخرًا، أطلق اللاعب الإنجليزي ديلي ألي قناته الخاصة عبر "تويتش"، بعدما أصبح لاعب حر دون نادٍ عقب الرحيل عن كومو في الميركاتو الصيفي الماضي.
وبحثًا عن تفاعل أكبر مع الجماهير، خصص فقرة للاتصال بأصدقائه اللاعبين على الهواء مباشرةً، وكان من ضمنهم رياض محرز.
لكن يبدو أن محارب الصحراء لم يكن على دراية كافية بنشاط ألي الجديد، لذا تورط بما قاله..
حديث محرز عن فتيات دبي
في بداية الاتصال، قال ألي لمحرز: "أنا في لندن، وأقوم ببث مباشر، اتصل أثنائه ببعض الأصدقاء، يمكن للمشاهدين سماعك مباشرةً عبر البث".
بدى وكأن تأكيد الإنجليزي للجزائري بأنه في بث مباشر لم يكن واضحًا بدرجة كبيرة، ليرد عليه محرز مكررًا حديثه أكثر من مرة للتأكد من سماعه، قائلًا: "أنا في دبي يا أخي .. أنا في دبي".
وواصل محرز: "بكل صراحة، هنا يوجد بعض الفتيات الرائعات يا أخي".
حديث رياض فاجأ ديلي ألي، ليضطر للابتعاد عن الميكروفون سريعًا، لكن صحيفة "ديلي ميل" كشفت ما حاول الإنجليزي إخفاءه، تجنبًا لتوريط صديقه مع زوجته تايلور وارد.
متى تزوج محرز من تايلور وارد؟
في عام 2023، أعلن محرز زواجه من تايلور وارد ولديهما طفلين، بعد انفصاله عن زوجته الأولى ريتا جوهال، التي أنجب منها طفلين أيضًا.
وأظهر محرز ووارد مدى الاستقرار في علاقتهما الزوجية عبر سلسلة "متزوجون من اللعبة"، التي كشفت عن بعض جوانب حياتهما ومدى التوافق بينهما رغم اختلاف شخصيتهما، بحسب ما أكدت الزوجة.
وماذا بعد؟
أما عن مسيرة محرز الكروية، فهي متوقفة بشكل ما حاليًا بعد رحيله عن الأهلي السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي.
في أوائل أكتوبر الجاري، أعلن نادي الشمال القطري وصول محرز للدوحة للخضوع للكشف الطبي تمهيدًا للتعاقد معه، لكن حتى الآن لم يُعلن بشكل رسمي عن الصفقة.
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