بحديثه عن فتيات دبي .. رياض محرز في موقف محرج على الهواء مخاطرًا بعلاقته بزوجته تايلور وارد

مؤخرًا، أطلق اللاعب الإنجليزي ديلي ألي قناته الخاصة عبر "تويتش"، بعدما أصبح لاعب حر دون نادٍ عقب الرحيل عن كومو في الميركاتو الصيفي الماضي.

وبحثًا عن تفاعل أكبر مع الجماهير، خصص فقرة للاتصال بأصدقائه اللاعبين على الهواء مباشرةً، وكان من ضمنهم رياض محرز.

لكن يبدو أن محارب الصحراء لم يكن على دراية كافية بنشاط ألي الجديد، لذا تورط بما قاله..



