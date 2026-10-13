هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Ismael Saibari Harry Kane Michael Olise Bayern GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

فايكينج يسقي بايرن ميونخ من كأس برشلونة المر .. لاحق هاري كين بذكرى 2012 وأسقط إسماعيل صيباري "ضحية" لمايكل أوليسي!

فقرات ومقالات
فايكينج ضد بايرن ميونخ
فايكينج
بايرن ميونخ
دوري أبطال أوروبا
هاري كين
إسماعيل صيباري
مايكل أوليسي
برشلونة

أبرز ملامح تعادل بايرن ميونخ أمام فايكينج 3-3..

في ليلة تاريخية لأبناء النرويج، حقق فايكينج المفاجأة محققًا نتيجة التعادل الإيجابي (3-3)، أمام بايرن ميونخ، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2026-27.

الفريق النرويجي فاجأ البافاري بهدفين في الشوط الأول، تحديدًا في الدقيقتين 2 و38 عن طريق جياني ستينسنس وبيتر كريستيانسن.

لكن القائد الإنجليزي هاري كين نجح في قيادة ريمونتادا الفريق الألماني في الشوط الثاني، محرزًا هدفي التعادل في الدقيقتين 54 و60، قبل أن يسجل لويس دياز الهدف الثالث في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

إلا أن فايكينج أبى إلا أن يخرج بنقطة على الأقل من اللقاء، ونجح في إحراز هدفه الثالث مدركًا التعادل في الدقيقة 90 عن طريق هيرمان يوهان هاوجن.

بهذه النتيجة، يحتل بايرن ميونخ المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد أربع نقاط، فيما يحل فايكينج في المركز الـ26 بنقطة وحيدة.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة بايرن ميونخ وفايكينج، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..


  • فايكينج أمام بايرن ميونخ بذكريات برشلونة

    "ملحمة" .. هذا أقل ما يمكن أن يقال على ما قدمه فايكينج أمام بايرن ميونخ الليلة، سواء من الناحية الفنية والتكتيكية أو حتى التهديفية.

    ربما هذه المباراة لم تكن في حسبان عشاق دوري الأبطال بالنظر لمباريات أخرى أقيمت في نفس التوقيت كبرشلونة وجلطة سراي مثلًا، لكن إن فاتتك، فقد ضيعت واحدة من المواجهات المثيرة.

    نسخة 2026-27 تشهد الظهور الثاني للفريق النرويجي بدوري أبطال أوروبا "بنظامه الحديث"، حيث كان الظهور الأول في موسم 1992-93.. هذه معلومة قد تجهلها، لكنها ليست بغريبة على جمهور برشلونة، فلهذا الفريق ذكريات أمامهم.

    في أول ظهور أول لفايكينج في دوري الأبطال (1992-93)، التقى بالبرسا في مرحلة المجموعات على استاد كامب نو، في لقاء عانى به أصحاب الأرض أمام فريق عنيد، وإن كان في الأخير انتصر بهدف نظيف.

    لكن الوعد كان في لقاء الإياب بالنرويج، حيث اقتنص فايكينج نقطة التعادل أمام البرسا بنتيجة (0-0)، وها هو يكرر السيناريو ذاته أمام بايرن ميونخ، لكن هذه المرة بثلاثية.



  • بايرن ميونخ "ضحية" بين كومباني والاتحاد الأوروبي

    إن اتهمت المدرب فينسنت كومباني بالوقوف وراء التعادل المخيب الليلة .. لن يلومك أحد، وإن قررت توجيه أصابع الاتهام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم .. ستكون محقًا، نظرًا لسياسته التي تقبل إقامة مباريات على ملاعب العشب الصناعي رغم شكوى اللاعبين منها، كالنجم الإنجليزي هاري كين الذي أكد قبل لقاء الليلة أنها تمثل ضغطًا أكبر على عضلات اللاعبين.

    لنبدأ بكومباني، الذي قرر إجراء بعض التغييرات على التشكيل الأساسي الاعتيادي خلال مواجهة فايكينج، كالحارس يوناس أوربيج والثلاثي لينارت كارل وتوم بيشوف وناثانيال براون، بداعي تواضع الخصم.

    لكن التغييرات لم تكن العامل الوحيد الذي جعل مواجهة الفريق النرويجي مختلفة، إذ خاض بايرن المباراة على عشب صناعي، وهو سطح غير معتاد للاعبيه، الذين اعتادوا اللعب على العشب الهجين الطبيعي، ما فرض تحديًا إضافيًا على الفريق من الناحيتين الفنية والبدنية.

    وقد فتحت هذه المباراة من جديد باب النقاش بشأن سماح يويفا بإقامة مباريات بطولاته على العشب الصناعي، ما دامت الملاعب مستوفية للمعايير المطلوبة.. فهل تكفي الشهادات الفنية لضمان ظروف لعب متكافئة بين الأندية، أم أن اختلاف أرضيات الملاعب يظل تحديًا يستحق إعادة النظر؟

    وما بين صعوبة لعب الأساسيين على عشب صناعي، والتأقلم مع تغييرات في التشكيل الأساسي، عانى بايرن ميونخ أمام فايكينج في الشوط الأول تحديدًا.



  • هاري كين .. المنقذ دائمًا يصطدم بواقعة "نحس" جديدة

    من غيره لها؟ .. ففي الأوقات الصعبة دائمًا هناك هاري كين حاضرًا..

    المهاجم الإنجليزي إن كان قد عانى كزملائه في شوط اللقاء الأول من التأقلم مع طبيعية العشب الصناعي إلا أنه لم يستكن لتلك الحجة وقاد الريمونتادا.

    في أول ربع ساعة من الشوط الثاني، وخلال ست دقائق فقط من الدقيقة 54 إلى 60، تمكن الأمير الإنجليزي من إدراك التعادل؛ مرة بضربة جزاء والثاني برأسية في الشباك، وبينهما كان قد ضلت رأسية أخرى طريقها نحو المرمى.



    ولم يكتف كين بذلك، ففي الدقيقة 71، كان صاحب تمريرة الـ"بري أسيست"، ليسجل زميله لويس دياز الهدف الثالث.

    بخلاف ذلك، صنع كين ثلاث فرص لزملائه، لم تترجم لأهداف، وأهدر بنفسه فرصة هدف محقق.

    وبفضل تلك الثنائية في شباك فايكينج، فقد واصل كين التهديف في تسع مباريات متتالية بدوري أبطال أوروبا، ليحتل المركز الثاني في أطول سلسلة تهديفية في مباريات متتالية بالبطولة القارية، خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (11 مباراة).

    لكن رغم أن ليلة كين الفردية كانت مميزة كالعادة إلا أن هذا التعثر الجماعي ربما أعاد لذاكرته واقعة "النحس" المرتبطة بفايكينج..

    في بدايات مسيرته الكروية على مستوى الفرق الأولى، تحديدًا عام 2012، كان كين يقضي فترة إعارة من توتنهام إلى ميلوول، وفي إحدى المباريات حضر كشاف فايكينج لمتابعته عن قرب، تمهيدًا لاستعارته.

    لكن قبل تلك المباراة، تعرض هاري لإصابة، حرمته من المشاركة حينها، ليعود كشاف فايكينج لبلاده، صارفًا النظر عن التعاقد معه، وبدأ بعدها رحلة إعارات داخل الدوري الإنجليزي.


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • imago-sport-1084497644.jpgBeautiful Sports International

    ذنب صيباري في رقبة مايكل أوليسي

    لنعود لمجريات مباراة بايرن ميونخ وفايكينج من جديد بعيدًا عن ذكريات هاري كين..

    ريمونتادا بايرن ميونخ لم تبدأ بانتفاضة هاري كين، بل بدأت بالتغييرات التي أجراها كومباني مع بداية الشوط الثاني، حيث دفع بإسماعيل صيباري ودايوت أوباميكانو بدلًا من كارل وجوناثان تاه.

    هذان التغييران أحدثا نشاطًا واضحًا في هجوم بايرن ميونخ، حتى صيباري الذي لطالما طالته الانتقادات على مستواه مع البافاري كانت تحركاته مؤثرة إلى حدٍ ما .. لكن كل شيء انهار على يد مايكل أوليسي!

    تصرف طفولي من أوليسي أبطل ريمونتادا بايرن ميونخ، ففي دقيقة واحدة تحصل على كارت أصفر على إثر إيقاف هجمة مرتدة للخصم بطريقة غير مشروعة، وبعدها بثواني معدودة تحصل على الإنذار الثاني بعدما ضرب الكرة في وجه لاعب فايكينج عن عمد وسط إيقاف اللعب.

    عطفًا على ذلك، لعب بايرن ميونخ منذ الدقيقة 74 بعشرة لاعبين فقط، ما اضطر كومباني لاستبدال صيباري بعد نزوله كبديل في الأساس، ليدفع بهيروكي إيتو، ومن قبله سحب لويس دياز لإشراك يوسيب ستانيشيتش.

    هذا التراجع للدفاع أمام الفريق النرويجي ما كان إلا استكمالًا لسلسلة التخبط التي بدأ بها كومباني اللقاء، ما مهد طريق التعادل أمام فايكينج.