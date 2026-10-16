"متوحد بعض الشيء" .. فان دايك يوجه رسالة إلى باركولا

تحدث فان دايك عقب الانتصار الأوروبي اللافت، مسلطًا الضوء على أهمية هذا الإنجاز لزميله الأكثر تحفظًا. وأقرّ قلب الدفاع الهولندي بالضغوط المصاحبة للانتقالات الكبرى، مستندًا إلى تجاربه السابقة لتقديم النصح.

وقال قائد ليفربول: «هذا إنجاز هائل لبرادلي. فهو متوحد بطبعه، ولن يُظهر مشاعره كثيرًا، لكن الجميع يعلم أن هذا سيساعده كثيرًا. آمل أن يسجل المزيد من الثلاثيات».

وشدد فان دايك على دور الفريق في مساعدة المهاجم على التطور، وأضاف: «الأمر يتعلق بتهيئة الأجواء التي تسمح له بالتعبير عن قدراته في الملعب. كلاعب كرة قدم، تريد دائمًا أن تكون هناك وتُظهر ما يمكنك فعله. وتسجيل الأهداف جزء كبير من أسلوب لعبه. تسجيل ثلاثية في دوري أبطال أوروبا أمر رائع له ولنا».

وعندما سُئل عن الضغوط المالية المرتبطة بالتعاقد مع باركولا، أبدى فان دايك دعمه الكامل، وقال: «يمكننا بالتأكيد تبادل الخبرات. الأمر يتعلق بمساعدة بعضنا بعضًا على النجاح. نحن نخوض هذا معًا. بدأ برادلي ينسجم الآن، وسيكون بخير تمامًا».



