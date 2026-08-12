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Erling Haaland Manchester City FA CupGetty Images
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فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-27: نصائح FPL وأفضل اللاعبين والميزات الجديدة وطريقة التسجيل

فانتازي فوتبول

اكتشف أفضل اللاعبين، الخيارات الاقتصادية، الميزات الجديدة، ونصائح الخبراء التي تحتاجها لبناء تشكيلة فائزة قبل الجولة الأولى.

موسم الدوري الإنجليزي الممتاز الجديد على الأبواب، وهذا يعني أن ملايين مدربي فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز (FPL) يستعدون لاختيار تشكيلاتهم لموسم آخر من المتعة.

سجّل في FPL وابنِ تشكيلتك لموسم 2026-27 الآن سجّل الآن

سواء كنت مدرباً محترفاً تسعى للفوز بدوريك الخاص، أو تلعب فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة، فإن ضبط تشكيلتك بشكل صحيح قبل الجولة الأولى أمر بالغ الأهمية.

لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-27 متاحة الآن، حيث يُمنح المدربون ميزانية قدرها 100 مليون جنيه إسترليني لبناء تشكيلة من 15 لاعباً والتنافس مع الأصدقاء والزملاء وملايين اللاعبين حول العالم.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاج معرفته عن FPL 2026-27، بما في ذلك أفضل اللاعبين، الخيارات الاقتصادية، الميزات الجديدة، والنصائح قبل الجولة الأولى.

  • Martin Odegaard Arsenal Premier League trophy 2025-26Getty

    متى تبدأ فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-27؟

    ينطلق موسم فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-27 بالتزامن مع بداية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز الجديد يوم الجمعة 21 أغسطس 2026.

    يستقبل آرسنال فريق كوفنتري سيتي الصاعد حديثاً في مباراة افتتاح الموسم، على أن يحين الموعد النهائي للجولة الأولى قبل انطلاق تلك المباراة.

    وهذا يعطي مدربي FPL وقتاً كافياً لتقييم مستوى ما قبل الموسم، ومتابعة الإصابات والانتقالات، ودراسة المباريات الافتتاحية، وتحديد اللاعبين الذين يستحقون الاستثمار فيهم.

    الأهم هو عدم التسرع في اختيارك الأول. مع توفر عدد غير محدود من التبديلات قبل الموعد النهائي الأول، لا يزال هناك وقت لإجراء تغييرات مع ظهور المزيد من المعلومات.

  • ما هي الميزات الجديدة في فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-27؟

    هناك العديد من الميزات الجديدة في فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026-27، صُممت لتزويد المدربين بمزيد من المعلومات وتسهيل التنقل في اللعبة.

    من أبرز الإضافات أداة "متوقع تغيير الأسعار" الجديدة، التي تتابع نشاط التبديلات وتقدم مؤشراً على اللاعبين الذين قد ترتفع أو تنخفض أسعارهم.

    كما ستُحدَّث نتائج الدوريات المصغرة (Mini-leagues) بشكل مباشر خلال المباريات، بينما ستُضاف نقاط البونص المتوقعة بعد 20 دقيقة من انطلاق المباراة وتُعدَّل باستمرار طوال اللقاء.

    هناك أيضاً تحسينات في طريقة عرض التشكيلة عبر صفحات "اختيار الفريق" و"النقاط" و"التبديلات"، مما يسهّل رؤية المباريات القادمة، ونسب الاختيار، وتصنيفات صعوبة المباريات.

    كما يمكن للمدربين الجدد الحصول على مساعدة عند إنشاء تشكيلتهم الأولى، حيث تقدم FPL آلية اختيار مبنية على تفضيلاتهم.

    أما بالنسبة للمدربين القدامى، فهناك الآن فرصة لمقارنة سجلك في FPL مع مدربين آخرين حول العالم.

    سجّل في FPL وابنِ تشكيلتك لموسم 2026-27 الآن سجّل الآن



  • كم تبلغ ميزانية فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز في 2026-27؟

    يحصل كل مدرب في FPL على ميزانية قدرها 100 مليون جنيه إسترليني لصرفها على تشكيلة من 15 لاعباً.

    يجب أن تتكون هذه التشكيلة من حارسي مرمى، وخمسة مدافعين، وخمسة لاعبي وسط، وثلاثة مهاجمين.

    يكمن التحدي في إيجاد التوازن الصحيح بين اللاعبين المميزين وباقي الخيارات الأرخص التي يمكنها تقديم نقاط دون استهلاك ميزانيتك بالكامل.

    وقد يكون ذلك صعباً بشكل خاص هذا الموسم، مع حصول بعض أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز على زيادات كبيرة في أسعارهم.

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  • Bruno Fernandes Manchester Unitedgetty

    من هم أفضل لاعبي FPL للاختيار في 2026-27؟

    لا توجد معادلة مضمونة للنجاح في FPL، لكن تحديد اللاعبين الذين يجمعون بين الفورمة الجيدة، والمباريات المناسبة، ودقائق اللعب، والقدرة الهجومية هو نقطة انطلاق جيدة.

    يُعد كل من إرلينغ هالاند وبرونو فرنانديز من أبرز الخيارات المميزة، بينما هناك أيضاً العديد من اللاعبين الأرخص الذين يمكنهم تقديم القيمة اللازمة لبناء تشكيلة متوازنة.

    هذه بعض الأسماء الرئيسية التي يجب مراعاتها قبل الجولة الأولى.

    إرلينغ هالاند – 15.5 مليون جنيه إسترليني

    أغلى لاعب في تاريخ فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز هو أيضاً واحد من أصعب اللاعبين الذين يمكن تجاهلهم.

    سُعِّر هالاند بـ 15.5 مليون جنيه إسترليني لموسم 2026-27 بعد موسم آخر مثمر للغاية.

    سجّل مهاجم مانشستر سيتي 27 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز وقدّم ثماني تمريرات حاسمة الموسم الماضي، لينهي الموسم بـ 239 نقطة في FPL – أكثر من أي لاعب آخر.

    سعره يعني أن اختيار هالاند سيتطلب تضحيات في مناطق أخرى من التشكيلة، لكن ثباته يجعله واحداً من أفضل خيارات القيادة (Captaincy) في الجولات الأولى.

    برونو فرنانديز – 12.0 مليون جنيه إسترليني

    أنهى فرنانديز الموسم الماضي في المركز الثاني بين جميع لاعبي FPL بعد تسجيله 235 نقطة.

    سجّل لاعب وسط مانشستر يونايتد تسعة أهداف وقدّم 24 تمريرة حاسمة، ما يجعله واحداً من أكثر لاعبي الوسط الهجوميين ثباتاً في اللعبة.

    سعره البالغ 12 مليون جنيه إسترليني مرتفع، لكن مباريات يونايتد المبكرة قد تجعل من فرنانديز خياراً جذاباً للمدربين الباحثين عن لاعب وسط مميز.

    غابرييل – 8.0 مليون جنيه إسترليني

    مدافع آرسنال غابرييل هو خيار مميز آخر يستحق الاهتمام.

    أنهى الموسم الماضي بأكثر من 200 نقطة في FPL، ويجمع بين الصلابة الدفاعية لآرسنال وتهديد حقيقي من الكرات الثابتة.

    لكن بسعر 8 ملايين جنيه إسترليني، فهو يمثل استثماراً كبيراً في الدفاع، لذا يجب على المدربين أن يقرروا ما إذا كانت نقاطه المحتملة تستحق سحب الأموال من خطوط الوسط والهجوم.

  • من هم أفضل الخيارات الاقتصادية في FPL لموسم 2026-27؟

    يُعد إيجاد لاعبين بأسعار اقتصادية أحد أهم أجزاء بناء تشكيلة ناجحة في FPL.

    من المستحيل إنفاق كل ميزانيتك البالغة 100 مليون جنيه إسترليني على نجوم مميزين، وهذا يعني أن المدربين يحتاجون إلى لاعبين أرخص يمكنهم تقديم نقاط بشكل منتظم.

    أحد اللاعبين الذين يجب متابعتهم هو جاك هينشلوود (6.0 مليون جنيه إسترليني).

    أنهى لاعب وسط برايتون الموسم الماضي بقوة، حيث بدأ في جميع مباريات ناديه الأخيرة الـ 13، وسجّل ثلاثة أهداف وقدّم ثلاث تمريرات حاسمة.

    كانت إحصائياته الأساسية مشجعة أيضاً، حيث تصدّر تصنيفات لاعبي برايتون في التسديدات، والتسديدات داخل منطقة الجزاء، والفرص الكبيرة خلال تلك الفترة.

    يمكن أن تقدم الفرق الصاعدة حديثاً أيضاً بعض الخيارات الاقتصادية المثيرة للاهتمام، حيث يبلغ سعر مدافعيها 4 ملايين جنيه إسترليني فقط.

    قد يكون هؤلاء اللاعبون مفيدين بشكل خاص للمدربين الذين يحاولون إدراج عدة أصول مميزة في تشكيلتهم.

  • Yoane Wissa Newcastle 2025-26 goalGetty

    أي الفرق تمتلك أفضل مباريات في FPL لموسم 2026-27؟

    المباريات هي عامل رئيسي آخر يجب مراعاته عند بناء فريقك الأول في FPL.

    يمكن أن تساعد تصنيفات صعوبة المباريات (Fixture Difficulty Ratings) المدربين في تحديد الفرق التي تمتلك جدولاً مواتياً، على أن تُستخدم إلى جانب الفورمة وأخبار الفريق ودقائق اللعب المتوقعة.

    يتصدر مانشستر يونايتد الفرق التي تمتلك مباريات مبكرة مواتية، بينما يمتلك إيفرتون ونيوكاسل يونايتد أيضاً فترات مواتية خلال الجولات الافتتاحية.

    لكن المباريات المواتية لا تجعل من اللاعب اختياراً جيداً بشكل تلقائي.

    فقد يكون لاعب وسط بسعر 6 ملايين جنيه إسترليني يلعب 90 دقيقة في فريق متوسط خياراً أفضل من لاعب بسعر 9 ملايين جنيه إسترليني يعاني للحصول على دقائق اللعب، وهذا ما يجعل الجمع بين بيانات المباريات وإحصائيات اللاعبين أمراً مهماً للغاية.

    سجّل في FPL وابنِ تشكيلتك لموسم 2026-27 الآن سجّل الآن


  • ما هي أوراق FPL (Chips) لموسم 2026-27؟

    سيحصل مدربو فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى على أربعة أنواع من الأوراق (Chips):

    • ورقة البطاقة البرية (Wildcard)
    • ورقة الضربة المجانية (Free Hit)
    • ورقة القائد الثلاثي (Triple Captain)
    • ورقة تعزيز مقاعد البدلاء (Bench Boost)

    تتوفر كل ورقة مرتين خلال الموسم، مع توفر مجموعة أولى في النصف الأول من الموسم وأخرى في النصف الثاني.

    يجب استخدام المجموعة الأولى قبل الموعد النهائي للجولة 19.

    يمكن أن يكون لاختيار الوقت المناسب لاستخدام أوراقك تأثير كبير على ترتيبك العام، خصوصاً عند حلول الجولات الفارغة والمضاعفة في وقت لاحق من الموسم.

    لا داعي لاستخدامها فقط لأنها متاحة، فالصبر قد يكون مجدياً.


  • كيفية التسجيل في فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-27

    هل أنت مستعد للبدء في اللعب؟

    التسجيل في فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز مجاني، وبعد إنشاء حسابك، يمكنك البدء في بناء تشكيلتك للموسم الجديد.

    يمكنك أيضاً إنشاء أو الانضمام إلى دوريات مصغرة، مما يتيح لك التنافس مع الأصدقاء والعائلة والزملاء طوال الموسم.

    الموعد النهائي الأول يقترب – لذا حان وقت اتخاذ تلك القرارات الكبيرة.

    سجّل في FPL وابنِ تشكيلتك لموسم 2026-27 الآن سجّل الآن