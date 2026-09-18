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علي سمير

نصائح فانتازي الدوري الإسباني لديربي مدريد .. ريال يتفوق هجوميًا ودفاع أتلتيكو يُسيطر و5 أسماء هي الأكثر جاهزية

ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد
كيليان مبابي
جود بيلينجهام
فينيسيوس جونيور
دافيد هانكو
يان أوبلاك
دين هويسين
كانج إن لي
فيديريكو فالفيردي
اليخاندرو جريمالدو
جيوليانو سيميوني
أليخاندرو باينا

أبرز الاختيارات المقترحة قبل ديربي الأحد

قبل المواجهة المنتظرة في ديربي العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد وأتلتيكو، قررنا استعراض أهم النصائح الخاصة بالمباراة فيما يتعلق بـ"فانتازي الدوري الإسباني".

الأنظار كلها تتجه بعد غد الأحد نحو ملعب الرياض إير ميتروبوليتانو، وذلك لمتابعة اللقاء المرتقب بين عملاقي مدريد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني، وبكل تأكيد عشاق لعب فانتازي التخيلية، سيشاهدونها بأعين مختلفة.


  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    هذه المجموعة الأفضل

    وبالحديث عن الأسماء التي يجب الاعتماد عليها في هذه المباراة من لاعبي الفريقين، وفقًا للمستويات في جميع الجولات السابقة من الليجا وعدد النقاط، فجاء الترتيب كالتالي :

    1 - كيليان مبابي 79 نقطة

    2 - جود بيلينجهام 66 نقطة

    3 - أردا جولر 61 نقطة

    4 - أليكس باينا 49 نقطة

    5 - فينيسيوس جونيور 48 نقطة

    6 - لي كانج إن 47 نقطة

    7 - يان أوبلاك 42 نقطة

    8 - دافيد هانكو 39 نقطة

    9 - أليكس جريمالدو 39 نقطة

    10 - ماركوس يورينتي 38 نقطة

    وبالنظر إلى الفريقين بشكل عام، سنجد أن أتلتيكو مدريد يتميز من الناحية الدفاعية، بتواجد فريق المدرب دييجو سيميوني بـ4 من أفضل 5 مدافعين في الديربي وهم "هانكو، جريمالدو، ماركوس يورينتي، لو نورماند"، حيث يتفوق جميعهم على دين هاوسن مدافع ريال مدريد "30 نقطة".

    وبالنسبة للحراسة، سنجد أن تيبو كورتوا يأتي خلف يان أوبلاك بجمعه 37 نقطة حتى الآن، مقابل 42 للسلوفيني الذي سيحرس عرين أتلتيكو في الديربي.

    ومن الناحية الهجومية، كان من الطبيعي أن يسيطر ريال مدريد بقيادة مدربه جوزيه مورينيو، بامتلاك 3 من أفضل 5 مهاجمين في الديربي، وهم مبابي وفينيسيوس ويان ديوماندي، إلى جانب جوليانو سيميوني وأديمولا لوكمان.

    وأما في خط الوسط، فيحضر 3 لاعبين أيضًا من الميرينجي وهم "بيلينجهام 66 نقطة"، أردا جولر "61 نقطة" وفيديريكو فالفيردي "30 نقطة"، مقابل لاعبين فقط من أتلتيكو وهما أليكس باينا "49 نقطة" ولي كانج إن "47 نقطة".

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  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    التشكيل المثالي للديربي

    حارس المرمى : يان أوبلاك "42 نقطة"

    خط الدفاع : هانكو "39 نقطة"، جريمالدو "39 نقطة"، ماركوس يورنتي "38 نقطة"، دين هاوسن "30 نقطة"

    الوسط : جود بيلينجهام "66 نقطة"، أردا جولر "61 نقطة"، أليكس باينا "49 نقطة"

    الهجوم : كيليان مبابي "79 نقطة"، فينيسيوس جونيور "48 نقطة" وجوليانو سيميوني "32 نقطة".



  • MbappeGetty Images

    الأكثر جاهزية

    وبالحديث عن المستويات الأخيرة لنجوم الديربي، سنجد 5 أسماء تتصدر المشهد وفقًا لما حصدوه من نقاط في آخر 3 جولات من الليجا:

    1 - مبابي "جمع 38 نقطة في آخر 3 جولات"

    2 - أردا جولر "34 نقطة"

    3 - جريمالدو "33 نقطة"

    4 - جود بيلينجهام "22 نقطة"

    5 - لي كانج إن "21 نقطة"

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الدوري الإسباني
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أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
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ريال مدريد
ريال مدريد