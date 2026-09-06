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علي رفعت

فالنسيا وبرشلونة | رودري وبيدري بددا مخاوف كأس العالم.. وأهلًا بمن أعاد ذكريات ميسي ورونالدينيو خارج كامب نو!

فقرات ومقالات
فالنسيا ضد برشلونة
فالنسيا
برشلونة
الدوري الإسباني
فيرمين لوبيز
بيدري
رودري

من كان وراء هذا الفوز الكبير؟

اكتسح برشلونة مضيفه فالنسيا بخماسية نظيفة على أرضية ملعب ميستايا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، في ليلة شهدت سيطرة مطلقة لكتيبة المدرب الألماني هانزي فليك. 

واصل البلوجرانا التحليق في صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة، مقدمًا عرضًا كرويًا استثنائيًا أثبت من خلاله الفريق جاهزيته التامة لانطلاق المعترك القاري، مستغلًا حالة الانهيار والارتباك التي يعيشها أصحاب الأرض ليخرج بانتصار عريض ومستحق أكد به هيبته وسطوته في الليجا.


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    رودري وبيدري شراكة الأحلام وتبديد الشكوك

    شهدت المواجهة الظهور الأول للثنائي رودري وبيدري معًا في التشكيل الأساسي لبرشلونة، وهو الرهان الذي كسبه فليك بامتياز ليمحو كل المخاوف والشكوك التي صاحبت هذه التوليفة بعد انتهاء مونديال 2026. 

    أظهر رودري قيمة الصفقات الكبرى في خط الوسط، فكان الصمام الأمان الذي أمّن عمق الملعب باقتدار، مانحًا الخطوط الخلفية صلابة افتقدتها في مواعيد سابقة، فضلًا عن سرعته الفائقة في قراءة اللعب وتحويل الفريق من الوضع الدفاعي إلى الهجوم الخاطف. 

    تجلى هذا الدور القيادي في لقطة الهدف الثالث، عندما قطع رودري الكرة بذكاء شديد ليبدأ هجمة مرتدة نموذجية تدرجت سريعًا لتصل إلى رافينيا الذي وضعها في الشباك. 

    لم يتوقف تأثير رودري عند النواحي التكتيكية، بل كاد يسجل بنفسه عبر ضربة رأسية متقنة ردتها العارضة، فضلًا عن قيامه بدور قلب الدفاع لعدة دقائق باحترافية بالغة بعد إصابة إريك جارسيا.

    بدوره رد بيدري على من شككوا في انسجامهما وتكاملهما بتصريحات قاطعة عقب اللقاء نقلتها "سبورت" قائلًا: "الناس يريدون مهاجمًا يسجل 40 هدفًا، لكن لدينا الكثير ممن يمكنهم التسجيل، يُقال إنني لم أكن منسجمًا مع رودري، لكننا سنتفاهم بصورة ممتازة، ومع توالي المباريات سيصبح الأمر أفضل بكثير وسيكون مذهلًا".


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    فيرمين لوبيز على خطى أساطير كامب نو

    قدم الشاب الأندلسي فيرمين لوبيز أداء لا يُمحى من الذاكرة، ليعيد إلى الأذهان تلك اللحظات التاريخية النادرة التي انحنت فيها ملاعب الخصوم تحية لأساطير برشلونة مثل رونالدينيو وأندريس إنييستا وليونيل ميسي.

    نجح فيرمين في خطف الأضواء بمساهمته المباشرة في الأهداف الثلاثة الأولى، حيث صنع الهدف الافتتاحي بلمسة سحرية لزميله لامين يامال، قبل أن يتكفل بنفسه بإحراز الهدف الثاني بتسديدة يسارية دقيقة، ثم واصل إبداعه بصناعة الهدف الثالث لرافينيا بكل إيثار وهدوء، ناهيك عن تسديدة أخرى خادعة راوغ فيها الدفاع بمهارة فائقة لترتد كرته من القائم. 

    ومع إشارة اللوحة الإلكترونية بخروجه كبديل في الدقيقة 75، وقفت جماهير ميستايا المعروفة بتعصبها الشديد لتصفق بحرارة لهذا النجم الذي أراد تشيلسي قبل شهور خطفه بـ50 مليون يورو فقط، في مشهد يعيد للأذهان التصفيق التاريخي الذي ناله رونالدينيو في سانتياجو برنابيو أو إنييستا وميسي في مختلف ملاعب إسبانيا، اعترافًا من الخصم قبل الصديق بموهبة خارقة فرضت احترامها على الجميع.


  • barcelona Getty Images

    بيت القصيد

    لم تكن خماسية ميستايا مجرد نزهة كروية أو ثلاث نقاط عززت صدارة الليجا، بل كانت إعلانًا صريحًا عن ولادة هوية جديدة تدمج بين الحكمة والسحر في كتيبة هانزي فليك. 

    تبددت كل الشكوك والمخاوف المونديالية بعدما برهن رودري وبيدري عمليًا على تفاهم استثنائي يحمي ظهر الفريق ويشعل مرتداته في رمشة عين، وتأكدت الجاهزية التامة بأقدام فيرمين لوبيز الذي انتزع تحية تاريخية من مدرجات الخصم أعادت هيبة أساطير كامب نو القدامى، لتكتمل لوحة الرعب الهجومي برباعيات وخماسيات لا ترحم، وتعلن لجماهير كتالونيا أن فريقهم بات يملك الصلابة التكتيكية والعمق التهديفي للمنافسة الشرسة على كل الألقاب.


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