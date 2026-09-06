فالنسيا وبرشلونة | رودري وبيدري بددا مخاوف كأس العالم.. وأهلًا بمن أعاد ذكريات ميسي ورونالدينيو خارج كامب نو!

شهدت المواجهة الظهور الأول للثنائي رودري وبيدري معًا في التشكيل الأساسي لبرشلونة، وهو الرهان الذي كسبه فليك بامتياز ليمحو كل المخاوف والشكوك التي صاحبت هذه التوليفة بعد انتهاء مونديال 2026.

أظهر رودري قيمة الصفقات الكبرى في خط الوسط، فكان الصمام الأمان الذي أمّن عمق الملعب باقتدار، مانحًا الخطوط الخلفية صلابة افتقدتها في مواعيد سابقة، فضلًا عن سرعته الفائقة في قراءة اللعب وتحويل الفريق من الوضع الدفاعي إلى الهجوم الخاطف.

تجلى هذا الدور القيادي في لقطة الهدف الثالث، عندما قطع رودري الكرة بذكاء شديد ليبدأ هجمة مرتدة نموذجية تدرجت سريعًا لتصل إلى رافينيا الذي وضعها في الشباك.

لم يتوقف تأثير رودري عند النواحي التكتيكية، بل كاد يسجل بنفسه عبر ضربة رأسية متقنة ردتها العارضة، فضلًا عن قيامه بدور قلب الدفاع لعدة دقائق باحترافية بالغة بعد إصابة إريك جارسيا.

بدوره رد بيدري على من شككوا في انسجامهما وتكاملهما بتصريحات قاطعة عقب اللقاء نقلتها "سبورت" قائلًا: "الناس يريدون مهاجمًا يسجل 40 هدفًا، لكن لدينا الكثير ممن يمكنهم التسجيل، يُقال إنني لم أكن منسجمًا مع رودري، لكننا سنتفاهم بصورة ممتازة، ومع توالي المباريات سيصبح الأمر أفضل بكثير وسيكون مذهلًا".



