فالفيردي، السر وراء الثلاثية: الخطوة التكتيكية لأربيلوا

واحد، اثنان، ثلاثة. ثلاثية. ووقوف الجماهير في ملعب سانتياغو برنابيو. مبابي؟ لا، هو لم يلعب تلك المباراة. ولا هالاند، ولا سيمينو، ولا لاعبو غوارديولا الآخرون. من سجل ثلاثة أهداف في مباراة الذهاب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي هو فيديريكو فالفيردي، الذي أثبت مرة أخرى أنه أحد أقوى لاعبي الوسط في العالم. لاعب وسط من منطقة إلى منطقة، ولكنه يلعب أيضاً كظهير أيمن عند الحاجة؛ مع أرقام لاعب وسط هجومي: سجل 18 هدفاً مع ريال مدريد هذا الموسم، وسجل 6 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة. أرقام رائعة.