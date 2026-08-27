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محمود خالد

صاحب معجزة صباح: داميراوسكاس .. مورينيو الليتواني الذي بدأ رحلة المجد في "من سيربح المليون"!

فقرات ومقالات
V. Dambrauskas
صباح
هابويل بير شيفا
التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا

رحلة 24 عامًا من مانشستر يونايتد إلى معجزة دوري أبطال أوروبا..

مع تأهل نادي صباح الأذربيجاني إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، بموسم 2026-2027، كتبت كرة القدم، قصة ملهمة جديدة، بطلها فالداش داميراوسكاس، ذلك المدرب الليتواني الذي لم يكن لاعبًا قط، وكانت شرارة انطلاقته الكروية، من برنامج "من سيربح المليون؟".

قصة عجيبة، خرجت من جعبة مدرب صباح، الذي حجز مقعدًا لفريقه، لأول مرة في تاريخه، ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه على هبوعيل بئر سبع الإسرائيلي، في التصفيات النهائية.

وخسر صباح في مباراة الذهاب، خارج أرضه، بنتيجة (1-2)، قبل أن يرد الصاع صاعين في الإياب، بالفوز (5-2)، عقب الوصول إلى شوطين إضافيين، ليصبح في انتظار ما ستفسر عنه قرعة دوري الأبطال، في حفل الخميس.

  • التدريب بأموال "من سيربح المليون؟"

    في تقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن نقطة انطلاق المدرب داميراوسكاس، كانت عندما شارك في النسخة الليتوانية من برنامج "من سيربح المليون؟"، وذلك قبل 24 عامًا، حيث كان لا يزال طالبًا.

    "هل تريد شراء منزل؟ أم تحجز عطلة لأحلامك؟"، لعلّ ذلك ما يراود المشاركين في برامج المسابقات، إلا أن حلم فالداش كان مختلفًا؛ تحقيق حلمه في كرة القدم.

    ومع فوز الطالب داميراوسكاس، بـ4000 ليتاس ليتواني، أي ما يعادل - بأسعار اليوم - 2500 جنيه استرليني، فقد بدأ بذلك المبلغ أولى خطوة، في رحلة عمرها 24 عامًا، من أجل تحقيق هذا المجد الأوروبي.

    Valdas Dambrauskas Who wants to be Millionaire?
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  • الذهاب إلى إنجلترا

    وانتقل داميراوسكاس لدراسة علوم الرياضة والتدريب في جامعة لندن متروبوليتان، ثم توجه إلى عدة أكاديميات للشباب، ما بين مانشستر يونايتد وبرينتفورد وفولهام، فيما تولى قيادة أحد فرق الدرجة التاسعة، وهو فريق كينجسبري لندن تايجرز، وحقق معهم العديد من النتائج المذهلة، قبل عودته للعمل مع فرق الشباب الليتوانية.

    وإذا ما نظرت، عزيزي القارئ، إلى دولاب إنجازات فالداش، فستجد لقبين في الدوري الليتواني، ومثليهما في كأس ليتوانيا والسوبر، مع فريق زالجيريس فيلنيوس، حيث سجّل حقبة ذهبية مع ذلك الفريق، ما بين 2015 و2017، قبل أن يتوجه بخبرته إلى خارج بلاده.

    الدوري البلغاري والكأس مع لودوجوريتس، وكأس كرواتيا مع هايدوك، وكأس لاتفيا مع آر إف إس، بطولات ملأت خزائن داميراوسكاس، قبل أن يحط رحاله إلى نادي صباح الأذربيجاني، ليقوده في الموسم الماضي.

  • مورينيو الليتواني

    وفي حواره مع موقع "Flashscore"، تحدث فالداش عن مشاركته في برنامج "من سيربح المليون؟"، قائلًا "ذهبتُ إلى هذا العرض للمنافسة وقضاء وقت ممتع، منذ أن كنت في الثانية عشرة من عمري، وأدركت أني لن أستطيع أن أكون لاعب كرة قدم محترفًا، ولكني أريد أن أصير مدربًا، وصادف أن سنحت لي فرصة الذهاب إلى إنجلترا، ذهبتُ إلى هناك بحثًا عن حياة أفضل، ولكن فكرتي كانت واضحة، بأن أشقّ طريقي في عالم التدريب. لا أستطيع أن أتخيل ما كان سيحدث لولا هذه اللعبة، ولكني أعتقد أني كنت سأجد طريقة لتحقيق حُلمي".

    وتطرق داميراوسكاس، للحديث عن رحلته إلى إنجلترا، موضحًا أنه بدأ بتعلم اللغة، ثم التحق بدورة تدريب المستوى الأول، ثم الثاني، واكتسب الخبرة بعد ذلك من خلال أولى حصة تدريبية له في كرة القدم للناشئين، وحصل على وظيفة في أكاديمية أحد الأندية المحترفة أو شبه المحترفة، ثم حصل على شهادة في علوم الرياضة والتدريب من الجامعة.

    وأضاف "حضرت كل دورة أو مؤتمر ممكن لتطوير نفسي، ثم بدأت أحلم وأخطط كيف أحصل على وظيفة في كرة القدم الاحترافية، كنت أعلم أن ذلك سيكون مستحيلًا في إنجلترا، ولكني سأحصل على فرصة في بلدي".

    وحول تلقيبه بأنه "مورينيو الليتواني"، علّق فالداش "لا أعتقد أن الأمر استمر، ربما منذ فترة، لأنني أنا وجوزيه مورينيو لم نكن نملك مسيرة مهنية مهمة كلاعبي كرة قدم".

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  • "أنا أسعد مدرب في العالم"

    وبالنظر إلى لعبة التوقعات، فإن نادي صباح، حصل على احتمالات 1/5000 للفوز باللقب، ولكن ما لم يتوقعه الكثيرون، أن هذا البطل الأذربيجاني الذي تأسس عام 2017، سيتواجد على أكبر مسرح في العالم، وسيحتفل قريبًا بيوم تأسيسه الثامن، في 8 سبتمبر، باللعب 32 عملاقًا في دوري أبطال أوروبا.

    فالداش أكد أنه يحب تسجيل الأهداف، ولا يخشى المخاطرة، ويلعب بتكتيك "السيطرة"، وأفضل نتيجة بالنسبة له هي (4-3)، على أن يسجل أربعة لاعبين مختلفين الأهداف، وكذلك الصناعة.

    من إزاحة كارباخ من عرش أذربيجان، والفوز بثنائية الدوري والكأس، في موسم 2025-2026، إلى الإطاحة بفرق ذا نيو ساينتس الويلزي، وكوبس الفنلندي وآرهوس الدنماركي، ثم هبوعيل بئر سبع في التصفيات النهائية، والتأهل إلى مرحلة الدوري.. عام من الإنجازات، جعلت فالداش، يصف نفسه بأنه "أسعد مدرب في العالم"، وأنه سيحتفل بهذا اليوم الذي شهد تأهله إلى الحدث الرئيس من أفضل بطولة في العالم.

الدوري الأذربيجاني
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