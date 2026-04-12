فاز فريق «برمنغهام سيتي» الذي يلعب له توم برادي على «ريكسهام» في أحدث نسخة من «ديربي هوليوود»، مما ألحق ضربة قوية بمساعي «رايان رينولدز» و«روب ماك» للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز
فيسينتي يكسر التعادل في مباراة هوليوود الحامية
أنهى فريق برمنغهام، الذي يمتلك برادي حصة ملكية فيه، سلسلة هزائمه التي استمرت ثلاث مباريات بفوزه على فريق ريكسهام بقيادة فيل باركنسون بنتيجة 2-0 على ملعب سانت أندروز. وعلى الرغم من الشوط الأول المتوتر الذي شهد ندرة الفرص الواضحة، تمكن أصحاب الأرض من تحقيق التقدم بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني. فقد ارتقى كارلوس فيسنتي، الذي انضم للفريق في يناير قادمًا من ألافيس، أعلى من الجميع ليحول عرضية كاي واغنر الدقيقة برأسه إلى الشباك. كان الجناح الإسباني قد أهدر فرصة قبل نهاية الشوط الأول بفضل تصدي رائع من آرثر أوكونكو، لكنه لم يخطئ في المرة الثانية.
كلارر يضاعف النتيجة ليحسم النقاط
بدا فريق ريكسهام، الذي دخل المباراة حاملاً سلسلة من الأهداف امتدت على مدى 10 مباريات متتالية خارج أرضه، عاجزاً بشكل مفاجئ عن الرد. فقد عانى النادي الويلزي، المعروف بدعم نجوم هوليوود من العيار الثقيل مثل رينولدز وماك، من صعوبة في فرض سيطرته في الثلث الأخير من الملعب، وفشل في تسجيل أي تسديدة على المرمى طوال الـ90 دقيقة. ومع اندفاع الضيوف إلى الأمام بحثاً عن هدف التعادل، تركوا دفاعهم مكشوفاً، ليتم معاقبتهم في النهاية. في الدقيقة 71، تسببت ركلة ركنية من البديل بايك سيونغ-هو في فوضى داخل منطقة الست ياردات. كان القائد كريستوف كلارر الأسرع في الاستجابة، حيث انسل إلى القائم الخلفي ليحرك الكرة داخل المرمى متجاوزًا أوكونكو.
تخفيف الضغط عن ديفيز بعد أدائه المتميز
كان كريس ديفيز، المدير الفني لفريق برمنغهام، يتعرض لضغوط شديدة بعد سلسلة من النتائج السيئة، لكن المدرب أمطر لاعبيه بالثناء بعد الفوز في هذه المباراة المهمة. وقال ديفيز للصحفيين: "استمتعت حقًا بمشاهدة الفريق اليوم، وأعتقد أننا قدمنا أداءً ممتازًا طوال المباراة". "عندما لا يسدد الخصم أي تسديدة على المرمى ونحصل نحن على العديد من الفرص، أعتقد أن هذا يقول كل شيء. أحب الطريقة التي لعبنا بها في الهجوم بدلاً من إعادة تمرير الكرة". هذا الفوز يرفع الفريق إلى المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري، مما يمنح برادي الكثير من الأسباب للاحتفال.
باركنسون يشعر بالإحباط بعد تعثر مساعي الفريق للوصول إلى التصفيات
لم يستطع باركنسون إخفاء خيبة أمله على خط التماس، بعد أن تعرض فريق ريكسهام لخسارتين متتاليتين في الدوري. ويبتعد الفريق الآن بأربع نقاط عن مراكز الملحق. وللحفاظ على حلم الصعود إلى الدوري الممتاز حياً، يحتاج «الدرغونز» بشدة إلى العودة سريعاً إلى طريق الانتصارات في مبارياتهم الأربع الأخيرة، حيث تنتظرهم في المباراة المقبلة مواجهة على أرضهم أمام ستوك سيتي.