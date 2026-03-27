فاجيبي: "لم أكن أتوقع استدعاء غاتوزو، فمن ينضم إلى المنتخب يستحق ذلك. ولو تم استدعائي، لكان الأمر قد أثار جدلاً على أي حال"

أوردت قناة "سكاي سبورت" تعليق نيكولو فاجيولي، لاعب خط وسط فريق فيورنتينا الذي لم يُدرج في قائمة اللاعبين الذين استدعاهم المدرب جينارو غاتوسو لخوض المباريات ضد كوريا الشمالية و(في حال الفوز في نصف النهائي) البوسنة. وأعرب فاجيولي عن تقبله لقرار المدرب.

"بصراحة، لم أكن أتوقع أن يتم استدعائي - قال - أعتقد أن من تم استدعاؤهم يستحقون ذلك. لو كنت أنا بدلاً من أي منهم، لكان هناك نفس الجدل. ما علينا سوى تشجيع الفريق في المباراة النهائية في البوسنة. نعلم جميعاً ما هو مستوى اللاعب دزيكو، وسيكون علينا توخي الحذر بشكل خاص".