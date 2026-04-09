Vittorio Rotondaro و علي سمير

سيسك فابريجاس .. مُلهم كومو الذي تحول من حلم لإنتر إلى عقبة أمام تحقيق لقب الدوري الإيطالي

فابريجاس على طريق إنتر نحو لقب الدوري: في الصيف الماضي كان الخيار الأول لتولي مهمة تدريب الفريق، ولكنه قرر مواصلة مشروعه مع كومو

جزء كبير من لقب «الاسكوديتو» لإنتر سيمر عبر المواجهة المقررة في الجولة المقبلة، عندما يحلّ النيراتزوري ضيفًا على كومو في مباراة الأحد المؤجلة ضمن الجولة الثانية والثلاثين.

أبناء لاريو هم - على الأقل على الورق - آخر عقبة كبيرة يتعين تجاوزها في جدول سيحمل رغم ذلك بعض الأفخاخ الأخرى حتى النهاية.

وعلى دكة كومو يجلس سيسك فابريجاس، وهو تحديدًا من ارتبط اسمه بقوة قبل عام بالنيراتزوري لخلافة سيموني إنزاجي: مغازلة اتضح في النهاية أنها بلا جدوى، مع القرار اللاحق بالتوجه بشكل نهائي نحو كريستيان كيفو.

  • رحلة أوسيليو إلى لندن

    يُعدّ يوم 4 يونيو 2025 واحدًا من تلك الأيام الفاصلة، القادرة على تغيير مسار الأحداث المستقبلية: سيموني إنزاجي لم يعد رسميًا مدرب إنتر، وذلك بعد أربعة أيام من هزيمة ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا.

    "لقد حانت لحظة الافتراق بين إنزاجي وإنتر. هذا هو القرار الذي تم اتخاذه بالاتفاق المشترك بعد الاجتماع الذي عُقد قبل دقائق قليلة".

    "ستُذكر فترة إنزاجي في إنتر من قبل الجماهير واللاعبين والإداريين والموظفين بوصفها فترة اتسمت بشغف كبير، مقرونًا بالاحترافية والتفاني".

    "ستة ألقاب: لقب دوري واحد (الاسكوديتو)، وكأسَا إيطاليا، وثلاثة ألقاب لكأس السوبر الإيطالي، هي حصيلة أربعة مواسم أعادت النادي إلى قمم كرة القدم الإيطالية والأوروبية. إنزاجي أحد المدربين الأكثر خوضًا للمباريات في تاريخ النيراتزوري، إلى جانب أسماء لامعة أخرى من بينهم هيريرا، مانشيني، تراباتوني ومورينيو. ومثل الأعضاء الحصريين الآخرين في هذه القائمة، ساهم إنزاجي بشكل كبير في إثراء سجل ألقاب إنتر، وسيبقى إلى الأبد في التاريخ بوصفه المدرب الذي قادنا إلى الفوز بالنجمة الثانية".

    الاسم الأول على قائمة البدلاء هو فابريجاس، المنخرط في فعالية في لندن برفقة رئيس كومو، سوارسو: وتحديدًا العاصمة الإنجليزية هي وجهة رحلة المدير الرياضي للنيراتزوري أوسيليو، في محاولة لإقناع كليهما.

    كلمة حاسمة من رئيس كومو وفابريجاس

    من على منصة SWXS مباشرةً، وصل موقف رئيس كومو، حتى قبل اللقاء مع أوسيليو.

    "مسارُنا طويل، وسيستمر لعدة مواسم ويدور حول سيسك فابريجاس، الذي لن يغادر النادي".

    ويؤكد ذلك صدىً منه المدرب نفسه، المصمم على متابعة المشروع الطموح الذي انطلق على ضفاف البحيرة.

    "بدأت مع هذا النادي لأنني كنت أفكر في مشروع طويل الأمد. لا أريد أن أنهي مسيرتي في نادٍ يكون فيه مشروع لمدة سنة أو سنتين، ثم ينتهي كل شيء. أؤمن كثيرًا بمشروع كومو طويل الأمد، جئت إلى هنا كلاعب وأنا سعيد جدًا جدًا لأنني هنا أستطيع العمل بالطريقة التي أريدها. لدينا الأهداف نفسها والطموح نفسه. الرئيس يتيح لي أن أعمل كما أريد، بالطريقة التي أرى بها الأمور. لحسن الحظ نتشارك الرؤية نفسها والهدف نفسه، وهو الوصول إلى أعلى مستوى ممكن. معًا أصبحنا حقًا فريقًا جيدًا، في مدينة صغيرة، في نادٍ صغير لكن بطموحات كبيرة، كبيرة جدًا للمستقبل. هناك دائمًا حاجة إلى عملية، وهو أمر يمكنك القيام به في كومو. في الفرق الكبرى يكون الأمر صعبًا جدًا لأن الأندية والجماهير هناك تريد الفوز فورًا".

  • رفضُ إنتر والتوجه نحو كيفو

    كلمات واضحة إلى حدٍّ ما، لكنها لا تمنع إنتر من لقاء الأطراف المعنية: ما النتيجة؟ يؤكد كومو من جديد نيته عدم الاستغناء عن خدمات المدرب الإسباني، وهو ما يشهد عليه بيان سوارسو الذي يبدو كأنه حكم نهائي.

    "لقد أبلغنا رفضنا مباشرةً إلى رئيس إنتر الذي أقرّ به باللباقة والوضوح اللذين يُتوقعان من ناديين بينهما احترام متبادل".

    "لهذا السبب، نتعامل مع الشائعات المُلحّة حول اهتمامهم بمدربنا على أنها مجرد خيال: فمن غير المحتمل أن يُصرّ أحد بعد ردّ واضح كهذا. ولا سيما نادٍ بحجم إنتر".

    وفي ضوء كل ذلك، يجد إنتر نفسه مضطرًا إلى تغيير هدفه على عجل: هذه المرة وقع الاختيار على كريستيان كيفو، الذي لا يُبدي بارما أي مقاومة بشأنه ويوافق على فسخ العقد. في 9 يونيو 2025، يصبح المدافع الروماني السابق رسميًا المدرب الجديد للنيراتزوري.

    فابريجاس: "هذا السؤال يؤلمني"

    عندما سُئل عن القضية الصيفية التي كان طرفًا فيها، خلال المؤتمر الذي عُقد في 5 ديسمبر الماضي عشية مباراة إنتر-كومو في الدوري، أراد فابريجاس تجنّب الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالموضوع.

    "لن أتحدث عن هذا، لا يهمني الآن. يؤلمني هذا السؤال، بسبب العاطفة".

    "إنتر يملك فريقًا رائعًا جدًا ومدربًا رائعًا جدًا، ومعه أيضًا إداريون. أذهب كثيرًا إلى سان سيرو لمشاهدة الفريق في دوري الأبطال، لأنهم الفريق الأقوى. لا يوجد هنا أي خجل من ذلك. كنت أُعجب بإنتر إنزاجي، يغمضون أعينهم والجميع يعرف أين هم".

    اليوم، بعد عشرة أشهر من تلك الاتصالات المكثفة، يحلم فابريجاس بمقعد في دوري أبطال أوروبا المقبل مع كومو، بينما ينطلق كيفو نحو لقب الاسكوديتو مع الإنتر: هدفان مقدر لهما أن يصطدما مساء الأحد، حين سيمحو الملعب لمدة 90 دقيقة مع الوقت بدل الضائع كل ما قيل ولم يتحقق.

