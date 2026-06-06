فابريجاس يفتح النار على الدوري الإيطالي: يقتلون كرة القدم بالدفاع.. ويتعاقدون مع لاعبين لا يعرفهم المدرب!

قال فابريجاس في مستهل تصريحاته: "تحقيق الفوز في إيطاليا أمر في غاية الصعوبة، فهناك الكثير من المباريات التي تنتهي بالتعادل السلبي أو بهدف نظيف. هنا، تسعى الفرق إلى تحجيمك من خلال الدفاع والضغط، وليس عبر الهجوم".

وأضاف: "صدقوني، أنا أحلل مباريات كرة القدم كثيرًا؛ أتابع البوندسليجا، والليجا، والبريميرليج، والفرق هناك تدافع بطريقة مختلفة تمامًا عما يحدث في إيطاليا. عندما تشاهد فرق البريميرليج، فإنك ترى هيكلًا واضحًا وتفهم ما يحاولون القيام به والأسلوب الذي يرغبون في فرضه. أما هنا، فغالبًا ما يكون من المستحيل فهم ما يحدث على أرض الملعب، ولهذا السبب يجب إيلاء اهتمام كبير بأدق التفاصيل".

وتابع مدرب كومو حديثه قائلًا: "أنا أعرف لاعبي فريقي في كومو جيدًا. وبغض النظر عن موهبتهم، فأنا أثق بهم ثقة عمياء، وعندما يمنح المدرب لاعبيه هذه الثقة، فإنه سيستخرج أفضل ما لديهم دائمًا، وسيتفوق على أولئك الذين يضمون لاعبين لمجرد امتلاكهم إحصائيات جيدة دون أن يثقوا بهم أو حتى يعرفونهم".

وأردف منتقدًا سياسات بعض الإدارات: "ما لا أستطيع استيعابه هو قيام الأندية أحيانًا بالتعاقد مع لاعبين دون استشارة المدرب، أو دون أن يدرس المدرب حالة اللاعب ويتحدث معه، فالمدرب هو المسؤول الأول عن إشراكهم وتطوير مستواهم".

واختتم النجم الإسباني السابق تصريحاته موضحًا فلسفته الخاصة: "أول شيء ننظر إليه عند تقييم أي لاعب هو شخصيته وليس فقط مهاراته الكروية. في لقائي الأول مع أي لاعب، لا أتحدث عن كرة القدم إطلاقًا، بل نتحدث فقط عن حياته الشخصية. أريد التعرف على عقليته، وأن أشرح له من نحن وكيف تدار الأمور في نادينا وكيفية عملنا".

وأتم: "بالنسبة لي، اللاعبون وعائلاتهم يمثلون الأولوية القصوى. نقوم أولًا بترسيخ بعض الجوانب الواضحة حول ثقافة الفريق والنادي، وبعد ذلك فقط نبدأ في الحديث عن كرة القدم".