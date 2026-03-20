كان حارس مرمى بوروسيا دورتموند المخضرم قد اختار ماكسيميليان باير للانضمام إلى المنتخب الألماني في المباريات الودية ضد سويسرا وغانا في نهاية الشهر.
ترجمه
"غير مفهوم": أسطورة النادي ينتقد استبعاد نجم بوروسيا دورتموند من تشكيلة يوليان ناجلسمان للمنتخب الألماني
وقال أسطورة النادي في مقابلة مع قناة "سكاي": "لقد قدم المهاجم أداءً استثنائياً خلال الأسابيع الماضية، وكان له دور حاسم في بوروسيا دورتموند. كنت أتمنى أن يشارك ماكسي في المباراة"، مشدداً على أنه "لا يمكنني فهم هذا القرار".
في الواقع، يمر بيير بفترة رائعة منذ عدة أسابيع. سجل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا خمسة أهداف وصنع أربعة تمريرات حاسمة في آخر 12 مباراة بالدوري الألماني. كما تألق كمسجل للأهداف في مباراة الذهاب من الدور الفاصل ضد أتالانتا بيرغامو في دوري أبطال أوروبا (2-0).
وبالتالي، فإن حصيلة بيير في الموسم الحالي جديرة بالثناء على الرغم من تقلب مستواه في النصف الأول من الموسم. في 36 مباراة رسمية في جميع المسابقات، ساهم في 16 هدفاً (تسعة أهداف وسبع تمريرات حاسمة).
- Getty Images Sport
ناجلسمان يريد اصطحاب "مهاجمين للهجمات المرتدة" لا يزيد عددهم عن اثنين إلى كأس العالم
ومع ذلك، فإن باير لم يُشرك في تشكيلة الاتحاد الألماني لكرة القدم منذ أكتوبر، حيث لم يتم اختياره حتى في معسكر التدريب الذي أقيم في نوفمبر. صحيح أن ناجلسمان أوضح عند إعلان تشكيلته يوم الخميس أن هذا «ليس ترشيحًا نهائيًا لكأس العالم» وأن الباب لا يزال «مفتوحًا» أمام بعض اللاعبين الذين لم يتم اختيارهم. لكن البقاء على مقاعد المتفرجين قبل أشهر قليلة من كأس العالم ليس بالبشارة الطيبة على الإطلاق.
"يمكن لبعض اللاعبين إثبات أنفسهم مرة أخرى، بينما يبقى الآخرون الذين نعرفهم بالفعل في المنزل. نريد مزيجاً جيداً من النواة التي ستلعب في كأس العالم وقوى جديدة"، قال ناجلسمان أيضاً، موضحاً أنه يريد اصطحاب مهاجم أو اثنين فقط "للهجمات المرتدة" إلى كأس العالم. وفي هذا الصدد، ذكر أيضاً بيير وزميله في الفريق كريم أدييمي وكيفن شاده من نادي برينتفورد.
ولم يتم اختيار سوى شاده للمباريات الودية القادمة، كما تم استبعاد أدييمي أيضًا.
فايدنفيلر ينتقد تذبذب أداء أدييمي
"أثبت كريم مؤخرًا أنه قادر على إحداث فارق مع دورتموند. فهو يتمتع بالسرعة والذكاء في اللعب وقدرة جيدة على التسجيل. لكنه لا يثبت ذلك إلا نادرًا جدًّا، وهذه هي المشكلة التي أدت إلى عدم دعوته"، قال فايدنفيلر عن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا.
إلى جانب شاده، يكتمل الهجوم الألماني بوجود سيرج غنابري ولينارت كارل (كلاهما من بايرن ميونيخ)، وجيمي لويلينغ ودينيز أونداف (كلاهما من في إف بي شتوتغارت)، وكاي هافيرتز (أرسنال)، وليروي ساني (غالطة سراي إسطنبول)، وفلوريان فيرتز (ليفربول)، ونيك وولتمادي (نيوكاسل يونايتد). كما يرد في هذه الفئة لاعبا الوسط ليون غوريتزكا (بايرن ميونيخ) وفيليكس نميشا (بوروسيا دورتموند).
منتخب ألمانيا، المواعيد: المباريات القادمة للمنتخب الألماني
التاريخ المسابقة المباراة الجمعة، 27 مارس، الساعة 20:45 مباراة ودية سويسرا ضد ألمانيا الاثنين، 30 مارس، الساعة 20:45 مباراة ودية ألمانيا ضد غانا الأحد، 31 مايو، الساعة 20:45 مباراة ودية ألمانيا ضد فنلندا السبت، 6 يونيو، الساعة 20:30 مباراة ودية الولايات المتحدة الأمريكية ضد ألمانيا الأحد، 14 يونيو، الساعة 19:00 كأس العالم 2026 ألمانيا ضد كوراكاو السبت، 20 يونيو، الساعة 22:00 كأس العالم 2026 ألمانيا ضد كوت ديفوار الخميس، 25 يونيو، الساعة 22:00 كأس العالم 2026 ألمانيا ضد الإكوادور