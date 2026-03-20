"غير عادية - لكنها رائعة حقًا": أديداس تكشف النقاب عن القميص الجديد للمنتخب الألماني

قال لاعب المنتخب الوطني فلوريان فيرتز: "أجد قميص ألمانيا بهذا اللون غير معتاد – لكنه رائع حقًا"، مضيفًا: "أنا متحمس جدًّا للعب به قريبًا." وسترتدي منتخب ألمانيا هذه القمصان لأول مرة في المباراة الدولية التي ستقام في بازل يوم 27 مارس ضد سويسرا. وفي المستقبل، سترتديها أيضًا منتخبات الشباب للرجال.







