غياب يامال عن كأس العالم؟ فليك يوضح موقف نجم برشلونة من المونديال
فليك يؤكد انتهاء الموسم بالنسبة ليامال
تحدث فليك إلى وسائل الإعلام يوم الجمعة قبل مباراة برشلونة خارج أرضه أمام خيتافي في الدوري الإسباني، مؤكدًا الأنباء التي تفيد بأن يامال لن يشارك في المباريات الست الأخيرة للنادي. فقد تعرض النجم الشاب لإصابة في أوتار الركبة خلال الفوز 1-0 على سيلتا فيجو في منتصف الأسبوع، وهي المباراة التي سجل فيها ركلة الجزاء الحاسمة قبل أن يضطر إلى الخروج من الملعب.
ورغم أن هذه الخسارة تمثل ضربة قوية للبلوجرانا، سارع فليك إلى التخفيف من المخاوف طويلة المدى بشأن جاهزية الجناح للمشاركة في كأس العالم المقبلة. وشدد المدرب الألماني على أن النادي يتبع نهجاً متحفظاً لضمان حماية مسيرة اللاعب، خاصة بالنظر إلى عمره وأهميته لكل من النادي والمنتخب.
المدرب يدعم النجم الصاعد
أعرب فليك عن تعاطفه مع اللاعب الشاب، لكنه ظل متفائلاً بشأن الجدول الزمني لشفائه. وأشار إلى أن يامال يركز بالفعل على إعادة تأهيله، وهو متحمس لتمثيل إسبانيا على الساحة العالمية هذا الصيف في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وأوضح فليك: "الأمر ليس سهلاً عليه ولا علينا. علينا التعامل مع الوضع. سيتعلم من إصابته العضلية الأولى. سيكون جاهزاً بالتأكيد لكأس العالم وسيعود أقوى".
وأكمل الألماني: "شعر بشيء بعد ركلة الجزاء، لكنه لم يكن شيئاً خطيراً، لذا قررنا أن يسددها. كانت هذه أول إصابة عضلية له، وليس من السهل تفسير العلامات. سيتعلم من ذلك لأنه صغير جداً. لقد غاب بالفعل عن مباريات هذا الموسم، ولم يكن الأمر سيئاً للغاية بالنسبة لنا".
خطة برشلونة للتعامل مع غياب نجمه
ورغم أن فليك أقر بأن يامال أصبح محور هجوم الفريق، إلا أنه يؤكد أن التشكيلة تتمتع بعمق كافٍ وجودة عالية لمواصلة السعي نحو اللقب. وتتمحور الرسالة الصادرة من غرفة الملابس حول الوحدة والمسؤولية الجماعية مع دخول الفريق المرحلة الأخيرة من الموسم.
وأردف: "نحن بحاجة إليه، نعم، لكننا فريق، وإذا غاب لاعب، علينا أن نتكاتف ونبذل 100٪ أو أكثر من أجل زملائنا". "تبقى ست مباريات والهدف هو الفوز دائماً. لدينا الجودة اللازمة لتقديم مباراة رائعة".
وختم: "في سن 18 عاماً، يقدم أداءً رائعاً، بالنظر إلى الضغط الذي يتعرض له. أعتقد أن هذا هو السؤال الرابع عنه، وهو ما يدل على أهميته. إنه أكثر نضجاً، وذكي، ويثبت ذلك كل أسبوع. من الطبيعي أن يشعر بالإحباط في الوقت الحالي. أتمنى له كأس عالم جيدة، وأن يكون في أفضل حالاته، ولذلك، فإن المهم هو أن يتعافى جيداً".
سباق الاستعداد لمباراة إسبانيا الافتتاحية في كأس العالم
من المتوقع أن يغيب يامال عن الملاعب لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع تقريبًا، وهي فترة من المفترض أن تعيده إلى كامل لياقته البدنية في الوقت المناسب تمامًا للمشاركة مع منتخب بلاده.
ومن المقرر أن تستهل إسبانيا مشوارها في كأس العالم بمواجهة الرأس الأخضر في 15 يونيو، تليها مباريات ضد السعودية وأوروجواي. أما بالنسبة لبرشلونة، فيتحول التركيز إلى الحفاظ على صدارته في الجولات الأخيرة من الدوري الإسباني، بما في ذلك المواجهة الحاسمة ضد ريال مدريد في كامب نو يوم 10 مايو.