غياب يامال عن كأس العالم؟ فليك يوضح موقف نجم برشلونة من المونديال

تحدث فليك إلى وسائل الإعلام يوم الجمعة قبل مباراة برشلونة خارج أرضه أمام خيتافي في الدوري الإسباني، مؤكدًا الأنباء التي تفيد بأن يامال لن يشارك في المباريات الست الأخيرة للنادي. فقد تعرض النجم الشاب لإصابة في أوتار الركبة خلال الفوز 1-0 على سيلتا فيجو في منتصف الأسبوع، وهي المباراة التي سجل فيها ركلة الجزاء الحاسمة قبل أن يضطر إلى الخروج من الملعب.

ورغم أن هذه الخسارة تمثل ضربة قوية للبلوجرانا، سارع فليك إلى التخفيف من المخاوف طويلة المدى بشأن جاهزية الجناح للمشاركة في كأس العالم المقبلة. وشدد المدرب الألماني على أن النادي يتبع نهجاً متحفظاً لضمان حماية مسيرة اللاعب، خاصة بالنظر إلى عمره وأهميته لكل من النادي والمنتخب.