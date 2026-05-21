في غياب ياسين بونو وأشرف حكيمي .. قائمة المغرب لكأس العالم تفجر جدلًا كبيرًا، ورد حاسم من الجامعة

في مقابل الغيابات، كان الحدث الأبرز هو استدعاء مجموعة من اللاعبين للدخول في تجمع إعدادي يتصدرهم الموهبة الصاعدة أيوب بوعدي، لاعب نادي ليل الفرنسي.
وجاء هذا الاستدعاء بعد نجاح المغرب في حسم ملف اللاعب دولياً وتغيير جنسيته الرياضية، في ضربة قوية للاتحاد الفرنسي الذي كان يمني النفس بضم اللاعب لصفوف "الديوك" نظراً للمستويات المبهرة التي يقدمها في الدوري الفرنسي.
بوعدي البالغ من العمر 18 عاماً فقط، بات أحد أصغر اللاعبين تأثيراً في الملاعب الأوروبية، حيث خاض أكثر من 90 مباراة بقميص ليل، ويحمل الرقم القياسي كأصغر لاعب يشارك في مسابقة قارية للأندية.
ويعكس تفضيل بوعدي تمثيل بلده الأصلي "المغرب"، القوة الجاذبة التي بات يتمتع بها المنتخب المغربي بعد إنجازات مونديال قطر الأخيرة.