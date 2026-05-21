Goal.com
مباشرالتذاكر
Morocco v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport
محمد سعيد

في غياب ياسين بونو وأشرف حكيمي .. قائمة المغرب لكأس العالم تفجر جدلًا كبيرًا، ورد حاسم من الجامعة

المغرب
كأس العالم
أشرف حكيمي
ياسين بونو

ترقب لظهور أسود أطلس في مونديال 2026 بعد معجزة "قطر 2022"

أثار محمد وهبي، المدير الفني للمنتخب المغربي، حالة واسعة من الجدل بين جماهير "أسود أطلس"، بعد إعلانه القائمة الموسعة للمنتخب استعدادًا لمونديال 2026.

القائمة التي شهدت غياب ركائز أساسية وحضور وجوه شابة، وضعت التساؤلات حول فلسفة "الأسود" في المرحلة المقبلة.

  • صدمة استبعاد الكبار

    سيطرت حالة من الدهشة بين الجماهير المغربية فور صدور القائمة الرسمية التي خلت من أسماء ثقيلة يتقدمها الحارس ياسين بونو والظهير الطائر أشرف حكيمي، بالإضافة إلى نصير مزراوي وعز الدين أوناحي.

    هذا الغياب المفاجئ دفع المصادر الرسمية للتدخل السريع لتوضيح الموقف، حيث أوضحت الجامعة المغربية لكرة القدم أن هذه اللائحة تبقى أولية ولا تعكس بالضرورة القائمة النهائية، مشيرًا إلى أن الاستبعاد لبعض العناصر جاء بسبب التزاماتهم مع أنديتهم أو بهدف الإراحة.

    الجهاز الفني بقيادة محمد وهبي يسعى من خلال هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة الاختيارات والوقوف على جاهزية الأسماء البديلة قبل المعترك العالمي، ومن المقرر أن يعيد تعزيز الصفوف بالعناصر التي تشكل "العمود الفقري" للمنتخب في المرحلة الأخيرة، مما يعني أن غياب بونو وحكيمي ليس استبعاداً فنياً نهائياً بقدر ما هو تدبير للمرحلة الإعدادية الحالية.

    • إعلان

  • بوعدي .. جوهرة في عرين الأسود


    في مقابل الغيابات، كان الحدث الأبرز هو استدعاء مجموعة من اللاعبين للدخول في تجمع إعدادي يتصدرهم الموهبة الصاعدة أيوب بوعدي، لاعب نادي ليل الفرنسي.

    وجاء هذا الاستدعاء بعد نجاح المغرب في حسم ملف اللاعب دولياً وتغيير جنسيته الرياضية، في ضربة قوية للاتحاد الفرنسي الذي كان يمني النفس بضم اللاعب لصفوف "الديوك" نظراً للمستويات المبهرة التي يقدمها في الدوري الفرنسي.

    بوعدي البالغ من العمر 18 عاماً فقط، بات أحد أصغر اللاعبين تأثيراً في الملاعب الأوروبية، حيث خاض أكثر من 90 مباراة بقميص ليل، ويحمل الرقم القياسي كأصغر لاعب يشارك في مسابقة قارية للأندية.

    ويعكس تفضيل بوعدي تمثيل بلده الأصلي "المغرب"، القوة الجاذبة التي بات يتمتع بها المنتخب المغربي بعد إنجازات مونديال قطر الأخيرة.



  • FBL-FRIENDLY-MAR-ECUAFP

    ملامح القائمة الموسعة لأسود أطلس

    ضمت قائمة الـ 28 لاعبًا مزيجًا مثيرًا بين خبرة العائد سفيان بوفال وهداف الدوري المغربي سفيان بنجديدة، وتوفيق بن طيب المتألق في فرنسا. في حراسة المرمى، تم استدعاء منير المحمدي والمهدي الحرار ويانيس بن شاوشي وإبراهيم غوميس، بينما شهد خط الدفاع تواجد أسماء مثل مروان سعدان، سفيان بوفتيني، وعبد الحميد آيت بودلال، في محاولة لخلق توازن دفاعي جديد بانتظار عودة الحرس القديم. هذا التجمع الإعدادي الذي ينطلق بمركب محمد السادس بالمعمورة لن يكون مجرد معسكر تدريبي، بل هو "محطة تصفية" قبل إعلان اللائحة النهائية الصارمة المكونة من 26 لاعباً. وبعد الحسم في الأسماء، سيخوض المنتخب ثلاث مباريات ودية قوية ضد بوروندي، مدغشقر، والنرويج، وهي مواجهات يراها وهبي ضرورية لتجانس اللاعبين الشباب مع عناصر الخبرة قبل السفر إلى أمريكا الشمالية.

  • مجموعة نارية في انتظار أسود الأطلس

    أسفرت القرعة عن وقوع منتخب المغرب في المجموعة الثالثة التي وصفت بـ "مجموعة الموت"، حيث يبدأ الأسود رحلتهم ضد منتخب البرازيل العريق، في مواجهة ستكون اختباراً حقيقياً لطموحات الكرة المغربية، بالإضافة إلى مواجهتي اسكتلندا وهايتي.

    وتأمل الجماهير المغربية أن يكون هذا النهج الجديد لوهبي في اختيار القائمة مقدمة لتكرار ملحمة 2022 التاريخية.

    ويبقى التحدي الأكبر للجهاز الفني الآن هو إدارة الجدل القائم حول الأسماء المستبعدة، مع الحفاظ على هدوء واستقرار المجموعة في مركب محمد السادس.

    ومع انطلاق البطولة في يونيو المقبل، تبقى كل الأعين معلقة على "القائمة" التي ستكشف من سيحمل آمال المغاربة فوق الأراضي الأمريكية والمكسيكية والكندية.

المباريات الودية
المغرب crest
المغرب
المغرب
بوروندي crest
بوروندي
بوروندي