في غياب ياسين بونو وأشرف حكيمي .. قائمة المغرب لكأس العالم تفجر جدلًا كبيرًا، ورد حاسم من الجامعة

سيطرت حالة من الدهشة بين الجماهير المغربية فور صدور القائمة الرسمية التي خلت من أسماء ثقيلة يتقدمها الحارس ياسين بونو والظهير الطائر أشرف حكيمي، بالإضافة إلى نصير مزراوي وعز الدين أوناحي.

هذا الغياب المفاجئ دفع المصادر الرسمية للتدخل السريع لتوضيح الموقف، حيث أوضحت الجامعة المغربية لكرة القدم أن هذه اللائحة تبقى أولية ولا تعكس بالضرورة القائمة النهائية، مشيرًا إلى أن الاستبعاد لبعض العناصر جاء بسبب التزاماتهم مع أنديتهم أو بهدف الإراحة.

الجهاز الفني بقيادة محمد وهبي يسعى من خلال هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة الاختيارات والوقوف على جاهزية الأسماء البديلة قبل المعترك العالمي، ومن المقرر أن يعيد تعزيز الصفوف بالعناصر التي تشكل "العمود الفقري" للمنتخب في المرحلة الأخيرة، مما يعني أن غياب بونو وحكيمي ليس استبعاداً فنياً نهائياً بقدر ما هو تدبير للمرحلة الإعدادية الحالية.