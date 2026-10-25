غياب تيبو كورتوا عن الكلاسيكو .. أشهر سيفه فأُحرج من جديد و"حيلة" ريال مدريد لن تربك المشهد في برشلونة!

"لقاء بمثابة الحرب بالنسبة لنا" .. تصريح أطلقه لاعب برشلونة الشاب تشافي إسبارت خلال الأيام الماضية، عن كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد، المقرر له اليوم الأحد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2026-27.

تصريح يعكس حجم الشد والجذب المحيط باللقاء، فصاحب الـ19 لم يجرب أجواء الكلاسيكو من قبل مع الفريق الأول على الصعيد الرسمي، لكن مؤكد أنه استنبطه من الحالة العامة للعلاقة بين الناديين، التي تزيد توترًا يومًا تلو الآخر، على خلفية الخلاف بين الرئيسين فلورنتينو بيريز وجوان لابورتا والتصريحات النارية المتبادلة بشأن قضية نيجريرا، بجانب الاتهامات المستمرة من قناة النادي الملكي لمجاملة البارسا تحكيميًا في الموسم الجاري وما قبله.

لكن أن يدخل نجم بحجم البلجيكي تيبو كورتوا هذه "الحرب الكلامية"، باتهامات مباشرة تشكك في أخلاقيات برشلونة واحترامه لمنافسيه على عكس ريال مدريد، فهنا الوضع يكون مختلفًا، خاصةً وأن حارس الملكي ليس من عادته أن يخرج بتصريحات رنانة أو استفزازية قبيل المباريات، وردود فعله عادةً ما تكون بعد الـ90 دقيقة، هذا ما تعلمه من تقلبات الساحرة المستديرة!



