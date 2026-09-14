"مشكلته ليست مع الإدارة" .. رواية جديدة من رئيس التعاون السابق حول غياب حمد الله أمام الهلال!

أثار غياب المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، عن مباراة الهلال، العديد من التساؤلات، في ظل وجود مؤشرات حول "تمرد" المهاجم، ورسائل من المدرب المُقال زاركو لازيتيتش.
الهلال حقق انتصارًا عريضًا على التعاون، بنتيجة (6-0)، في سابع جولات دوري روشن، في بريدة، في ليلة تسجيل جابرييل مارتينيلي لـ"هاتريك"، فضلًا عن ثنائية أولي واتكينز، وهدف سلطان مندش، والتي شهدت أيضًا، واقعة أثارت جدلًا عالميًا، باستفزاز فئة من جماهير التعاون، للبرتغالي روبن نيفيش، بترديد اسم صديقه الراحل ديوجو جوتا.