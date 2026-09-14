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محمود خالد

"مشكلته ليست مع الإدارة" .. رواية جديدة من رئيس التعاون السابق حول غياب حمد الله أمام الهلال!

عبد الرزاق حمد الله
التعاون
الهلال
دوري روشن السعودي

المغربي غاب عن ليلة سقوط التعاون بسداسية الهلال..

أثار غياب المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، عن مباراة الهلال، العديد من التساؤلات، في ظل وجود مؤشرات حول "تمرد" المهاجم، ورسائل من المدرب المُقال زاركو لازيتيتش.

الهلال حقق انتصارًا عريضًا على التعاون، بنتيجة (6-0)، في سابع جولات دوري روشن، في بريدة، في ليلة تسجيل جابرييل مارتينيلي لـ"هاتريك"، فضلًا عن ثنائية أولي واتكينز، وهدف سلطان مندش، والتي شهدت أيضًا، واقعة أثارت جدلًا عالميًا، باستفزاز فئة من جماهير التعاون، للبرتغالي روبن نيفيش، بترديد اسم صديقه الراحل ديوجو جوتا.

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  • جدل غياب حمد الله عن مباراة الهلال

    وكان نادي التعاون قد أشار إلى أن حمد الله يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، أبعدته عن المشاركة في مباراة الحزم، بالجولة السادسة، وأنه بحاجة للعلاج لمدة 7 أيام، قبل العودة للملاعب.

    ورغم ذلك، إلا أن بعض الحسابات تناقلت تصريحًا منسوبًا للمدرب لازيتيتش، عقب سداسية الهلال، حيث قال "حتى لو لم تتم إقالتي سأستقيل؛ فكيف لنا أن نحقق الفوز بلاعبين لا يريدون اللعب؟ اسألوا رئيس التعاون واسألوا حمد الله، المغربي جاهز، لكنه لا يريد أن يلعب أمام الهلال".

    وعلّق فيصل السليم، مراسل قناة "الإخبارية"، على ما تردد على لسان لازيتيتش، قائلًا إنه لم يذكر في المؤتمر الصحفي موضوع حمد الله.

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  • رواية جديدة في أزمة حمد الله

    في المقابل، أعطى محمد السراح، رئيس نادي التعاون السابق، مؤشرًا بأن لازيتيتش حاول بالفعل أن يبرر غياب حمد الله، بوجود أزمة بينه وبين الإدارة، بعد أن حاول التواصل مع منسوبين داخل النادي، للتعرف بشأن تفاصيل غياب المغربي.

    ونوّه السراح، عبر برنامج "المنتصف"، بأن مشكلة حمد الله لم تكن مع رئيس النادي، كما قيل على لسان لازيتيتش، وإنها مع المدرب ذاته، والذي كان يحاول إلقاء اللوم على الإدارة.

    وأضاف السراح أن المدرب لم يدفع بمتعب المفرج، رغم أنه كان جاهزًا للمباراة، وكذلك عبد الرزاق حمد الله، فيما تحدث عن ضرورة الاستفادة من اللاعب المحلي، إذا ما كان الأجنبي غير قادر على صنع الفارق.

  • "مدرب التعاون سلم المباراة للهلال"

    ووجه السراح رسالة خطيرة حول كواليس ما قبل مباراة التعاون والهلال، مشيرًا إلى أن لازيتيتش أدرك بأنه سيتم إقالته، فسلّم المباراة لمنافسه بطريقة غير جيدة.

    وكشف رئيس التعاون السابق عن أزمة المدرب المُقال، بأنه لا يملك سيرة ذاتية جيدة، أو خبرة في دوري روشن السعودي، أو تجارب في دوريات كبيرة، كما أنه لم يتمكن من تجهيز الفريق في فترة الإعداد بطريقة جيدة، فضلًا عن عدم معرفته بإمكانيات اللاعبين، وكان يغير مراكزهم في الملعب بشكل غير مبرر، مستشهدًا بفهد الرشيدي، الذي كان يشركه في الوسط، رغم كونه لاعب طرف.

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  • من يقود التعاون أمام النهضة؟

    وقررت إدارة نادي التعاون، إقالة المدرب لازيتيتش، وتكليف المدرب جهاد الحسين، بقيادة الإدارة الفنية للفريق الأول، حيث قاد تدريبات "الذئاب"، الأحد، بتمارين فنية متنوعة، في إطار الاستعداد لملاقاة النهضة العماني، في مجمع السلطان قابوس، الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا الثاني.

    وكانت قرعة دوري أبطال آسيا 2، قد أسفر عن وقوع التعاون في المجموعة الثالثة، ليخوض مواجهات عربية خالصة، أمام الريان القطري، الفيصلي الأردني، النهضة العماني.

    جدير بالذكر أن لازيتيتش ترك السكري محتلًا المركز الـ17 في جدول ترتيب دوري روشن برصيد ثلاث نقاط فقط من سبع مباريات، حصدها من ثلاثة تعادلات، بينما هُزم في أربع مباريات.

  • ماذا قدم حمد الله مع "الذئاب"؟

    وانتقل عبد الرزاق حمد الله إلى صفوف التعاون، في الميركاتو الصيفي الماضي، بعقد لمدة موسم رياضي واحد، فيما لم يسجل بقميص سكرى القصيم، في دوري روشن، سوى في مباراة الخلود، بالجولة الثانية، التي أحرز فيها هدفين، بينما غاب عن التسجيل في أربع مباريات، ولم يشارك في مواجهتي الحزم والهلال، فيما نجح أيضًا في قيادة "الذئاب" إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حينما سجل هدفًا وصنع آخر أمام ضمك.

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