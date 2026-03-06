Getty Images Sport
غولييلمو فيكاريو "ربما كان يفكر في الانتقال إلى يوفنتوس" أثناء خسارة كريستال بالاس، حيث أن توتنهام مستعد لبيع الحارس مقابل 17 مليون جنيه إسترليني فقط وسط مخاوف من الهبوط
يوفنتوس يرى في فيكاريو الحل الأمثل
يُعتقد أن يوفنتوس يتصدر السباق لضم لاعب إمبولي السابق، حيث يخطط النادي لإجراء تغيير شامل في قسم حراسة المرمى. يبحث البيانكونيري بشدة عن الاستقرار بين القائمين بعد سلسلة من الأخطاء الفادحة التي ارتكبها الحارس الأول ميشيل دي جريجوريو. ذكرت صحيفة توتوسبورت أن "اتصالات أولية قد جرت بالفعل مع ممثلي اللاعب لمناقشة انتقاله في الصيف"، حيث يعتبر العملاق الإيطالي أن سعر 17 مليون جنيه إسترليني (20 مليون يورو) مقبول تمامًا.
هل يحلم فيكاريو بالفعل بالانضمام إلى يوفنتوس؟
أدت معاناة توتنهام إلى إثارة اضطراب في صفوف الفريق، وزادت من تفاقم الوضع الهزيمة المثبطة للهمم بنتيجة 3-1 على أرضه أمام كريستال بالاس، مما أثار تساؤلات جدية حول مكانة النادي في الدوري الممتاز. بل إن صحيفة توتوسبورت ذهبت إلى حد الإشارة إلى أن انتباه فيكاريو "ربما كان منصبًا على تيرن" أثناء المباراة، نظرًا لطبيعة النتيجة السيئة والتكهنات المتزايدة حول مستقبله.
الضغط يتزايد على إيغور تودور
بينما تدور الأحاديث حول انتقال فيكاريو، فإن الشاغل المباشر لتوتنهام هو وضعه غير المستقر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد أبرزت الهزيمة أمام كريستال بالاس الضعف الدفاعي الذي عانى منه الفريق طوال الموسم. وقد وجد تيودور، الذي تدخل لتهدئة الأوضاع، أن المهمة أصعب بكثير مما كان متوقعًا، وقد أدى عدم الاستقرار إلى تغذية التكهنات بأن نجومًا مثل فيكاريو يبحثون عن مخرج.
إنتر ينضم إلى السباق
يوفنتوس ليس الوحيد الذي يراقب عن كثب وضع فيكاريو، حيث أن منافسه في الدوري الإيطالي إنتر ميلان قد أبدى اهتمامه به أيضًا. يستعد النيرازوري للحياة بعد رحيل الحارس السويسري المخضرم يان سومر، الذي ينتهي عقده في يونيو. تزعم توتوسبورت أن إنتر يرى في فيكاريو هدفًا مثاليًا للتعاقد معه في الصيف. قد يؤدي هذا إلى صراع طويل بين العملاقين الإيطاليين على التعاقد معه، في الوقت الذي يستعد فيه توتنهام لإجراء تغييرات كبيرة في تشكيلته.
