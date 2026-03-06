ترجمه

غولييلمو فيكاريو "ربما كان يفكر في الانتقال إلى يوفنتوس" أثناء خسارة كريستال بالاس، حيث أن توتنهام مستعد لبيع الحارس مقابل 17 مليون جنيه إسترليني فقط وسط مخاوف من الهبوط

قد يكون غولييلمو فيكاريو على وشك مغادرة توتنهام مع تزايد التكهنات حول عودته إلى الدوري الإيطالي بثمن بخس. ويقال إن الحارس البالغ من العمر 29 عامًا، والذي كان أحد أعمدة الفريق في شمال لندن منذ وصوله من إمبولي في عام 2023، منفتح على الانتقال بعد سلسلة من النتائج الكارثية للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز. يجد توتنهام نفسه متورطًا في صراع غير متوقع من أجل البقاء، حيث يحتل المركز الذي يسبق منطقة الهبوط بفارق نقطة واحدة فقط بعد سلسلة من النتائج السيئة.