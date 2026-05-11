"أخبرته أن يغلق فمه".. جافي يكشف كواليس مشادته النارية مع فينيسيوس في كلاسيكو التتويج بالليجا

لم تخيب النسخة الأحدث من أكبر صراع في كرة القدم الآمال فيما يتعلق بالقوة والإثارة، حيث خرج برشلونة منتصرًا بهدفين نظيفين في ملعب سبوتيفاي كامب نو. وفي خضم احتفالات البارسا بلقب الدوري الثاني على التوالي، تحدث جافي عن المشادة الكلامية الحادة مع نجم ريال مدريد.

وقال جافي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "إنها مجرد كرة قدم مع فينيسيوس. ما يحدث على أرض الملعب يبقى في الملعب. إنه لاعب حاد الطباع، تمامًا مثلي".

وأضاف: "فينيسيوس لاعب رائع. لقد أخبرته فقط أن يغلق فمه، هذا كل شيء. ما يحدث في الملعب شيء، وما يحدث خارجه شيء آخر. في الملعب، أدافع عن ألوان فريقي وأقدم كل ما لدي، أما خارج الملعب، فأنا شخص مختلف تمامًا، حتى لو لم يبدُ الأمر كذلك".

وبينما استخدم جافي كلماته لإزعاج الخصم، اختار فينيسيوس ردًا غير لفظي على استفزازات الجماهير صاحبة الأرض من خلال توجيه إشارات نحو المدرجات. وشوهد النجم البرازيلي وهو يذكر جماهير برشلونة بتفوق ريال مدريد في حصد الألقاب الأوروبية بينما كانت المباراة تفلت من أيدي "لوس بلانكوس"، مما زاد من إشعال نيران المنافسة التاريخية.



