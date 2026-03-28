GOAL ONLY Raphinha GFXGoal AR, Gemini
علي رفعت

غضب برشلونة مبرر: امتدادًا للتغييرات المستمرة نحو راحة اللاعبين.. لماذا لا يتم دمج المزيد من فترات التوقف؟

رافينيا

زلزال في كتالونيا وتوقيت غير محسوب!

سادت حالة من الاستياء الشديد داخل أروقة نادي برشلونة الإسباني عقب الإعلان رسميًا عن إصابة الجناح البرازيلي رافينيا دياز خلال مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة ودية أمام فرنسا أقيمت في الولايات المتحدة. 

وتأتي هذه الضربة الموجعة في توقيت هو الأصعب على الإطلاق لبرشلونة حيث يمثل شهر مارس من كل عام عنق الزجاجة الذي يحدد مصير الموسم بأكمله. 

فقدان لاعب بحجم رافينيا لمدة تصل إلى خمسة أسابيع يعني غيابه عن عدد كبير من المباريات المحتملة تتوزع بين الدوري المحلي ومواجهتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد. 

هذا الغياب لا يمثل مجرد خسارة فنية لمدرب الفريق هانز فليك بل هو تهديد مباشر لمقدرات النادي الذي يقاتل على جبهات متعددة لتأمين عوائد مالية وجوائز ضخمة تضمن له الاستقرار في ظل ظروفه الاقتصادية المعروفة.


  • خسائر تتخطى حدود الملعب


    القيمة المالية التي يجنيها أي نادٍ كبير من التقدم في الأدوار الإقصائية للبطولات القارية تتخطى عشرات الملايين من اليوروهات، وعندما يضطر النادي لفقدان أحد ركائزه الأساسية في مباراة ودية لا تقدم أي إضافة فنية حقيقية للمنتخب فإن الغضب يصبح حقًا أصيلًا لمسؤولي الأندية. 

    وتتضاعف هذه المصيبة عندما ننظر إلى عقود الرعاية التي ترتبط بحضور النجوم في المباريات الكبرى ومعدلات المشاهدة التلفزيونية التي تتأثر بغياب الأسماء الجماهيرية. 

    ومن هنا تبرز التساؤلات المشروعة حول جدوى إقامة مباريات ودية دولية تتطلب سفر اللاعبين لآلاف الكيلومترات وعبور المحيطات في وقت تكون فيه الأندية بأمس الحاجة لكل دقيقة راحة للاعبيها لتقديم أفضل أداء ممكن في الأمتار الأخيرة من سباق المنافسات المحلية والقارية.


    مقترحات الدمج وتعديل التقويم الدولي


    على الرغم من إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم عن دمج فترتي توقف سبتمبر وأكتوبر في نافذة واحدة ممتدة بداية من عام 2026 إلا أن هذا التغيير لا يزال قاصرًا عن حل الأزمة الجذرية. 

    وتطرح دوائر عديدة حلولًا تبدو أكثر منطقية مثل دمج توقف نوفمبر مع توقف مارس ليصبح هناك تجمع دولي واحد طويل في شهر ديسمبر.

    هذا المقترح من شأنه أن يمنح الأندية استمرارية في الأداء خلال الشهور الحاسمة من الموسم ويقلل من تكرار رحلات السفر المرهقة للاعبين القادمين من قارات أخرى. 

    وهناك رأي آخر يذهب إلى ترحيل كافة مباريات التصفيات إلى نهاية الموسم في شهري مايو ويونيو لتلعب بشكل مجمع مما يجعل الموسم الكروي للأندية يسير دون انقطاعات مفاجئة تقتل نسق المنافسة وتزيد من احتمالات الإصابات العضلية الناتجة عن اختلاف طرق التدريب بين النادي والمنتخب وإرهاق السفر لمسافات طويلة.


  • جدار المصالح التجارية وحقوق البث


    تصطدم كافة مقترحات الدمج الجذري بجدار صلب من المصالح التجارية التي تحرك المنظومة الكروية العالمية، فالقنوات الناقلة التي تدفع مبالغ فلكية مقابل حقوق بث مباريات المنتخبات ترفض غياب هذا المنتج عن شاشاتها لفترات طويلة تتجاوز أربعة أشهر.

    كما أن الرعاة الرسميين للاتحادات القارية يفضلون توزيع ظهورهم الإعلاني على مدار العام لضمان تفاعل مستمر مع الجماهير.

    ومن الناحية الفنية يخشى مدربو المنتخبات من فقدان التواصل مع لاعبيهم لفترات متباعدة جدًا مما يضعف حالة التجانس والانسجام قبل البطولات الكبرى.

    وتؤكد هذه التحديات أن الأزمة ليست تنظيمية فحسب بل هي صراع إرادات بين الأندية التي تدفع الرواتب وتتحمل المخاطر والاتحادات التي تبحث عن تعظيم مواردها من خلال كثرة المباريات الدولية.


  FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

    بيت القصيد


    اللاعب في نهاية المطاف هو الوقود الذي يحرك هذه الصناعة الضخمة وبدون حمايته بشكل حقيقي سيجد الجميع أنفسهم أمام منتج باهت يفقد بريقه تدريجيًا. 

    لقد حان الوقت لكي تتوقف سياسة المسكنات والحلول الجزئية وأن يتحد الجميع لوضع تقويم دولي يحترم مجهود اللاعب البدني ويقدر استثمارات الأندية الضخمة. 

    إصابة رافينيا يجب أن تكون جرس إنذار أخير لمراجعة جدولة المباريات الودية القارية التي لا تخدم سوى خزائن الاتحادات بينما تدفع الأندية والجماهير الثمن باهظًا من جودة اللعبة وإثارة المنافسة.