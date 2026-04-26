سريعًا بادر النادي الأهلي المصري بتهنئة نظيره السعودي بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، لكن هناك ما لم يعجب السعوديين في بيانه، فسارع بتصحيح الخطأ.
بعد غضب الجمهور السعودي .. الأهلي المصري يصحح الخطأ في بيان التهنئة بالنخبة الآسيوية
الأهلي بطل آسيا للمرة الثانية على التوالي
عاشت كتيبة المدرب الألماني ماتياس يايسله أمس السبت، ليلة تاريخية في جدة، بفضل تحقيق اللقب القاري للعام الثاني على التوالي، وللمرة الثانية بشكل عام في تاريخ النادي الأهلي.
اللقب تحقق بعد الفوز أمام ماتشيدا الياباني بهدف نظيف، سجله النجم البديل فراس البريكان، رغم خوض الراقي للمباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 68، على إثر طرد زكريا هوساوي.
بهذا الإنجاز، عادل الأهلي الرقم القياسي الذي سُجل لسنوات باسم جاره الاتحاد، وقتما حقق اللقب القاري مرتين متتاليتين عامي 2004 و2005.
الأهلي يصحح الخطأ في تهنئة
بالأمس، نشر الحساب الرسمي للأهلي المصري عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بيان موجه من رئيسه محمود الخطيب، للجانب السعودي بمناسبة اللقب القاري.
لكن كُتب في البيان المصري "أهلي جدة"، هو ما لم يعجب الجمهور السعودي وإعلامه، الذي يُفضل استخدام "الأهلي السعودي".
الجانب المصري راعى هذا الأمر في تهنئة، وقام بحذف البيان على الفور من حسابته، قبل أن يعيد نشر نسخة محدثة مكتوبًا بها "الأهلي السعودي" بدلًا من "أهلي جدة".
رسالة شكر من وليد الفراج
أحد من تفاعلوا مع موقف القلعة الحمراء؛ الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج، الذي ثمّن بادرة محمود الخطيب ومجلس إدارته، مؤكدًا أنها ليست مستغربة.
وكتب الفراج، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أتقدم بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي المصري على تدارك ملاحظات الجمهور السعودي على بيان التهنئة بالأمس، الأهلي السعودي هو التسمية الصحيحة لبطل كأس النخبة وليس أهلي جدة".
وأضاف: "كلكم ذوق، قلنا لكم الأهلي المصري هو كبير الحته وحبيب كل أهلي".
وماذا بعد؟
بعد الانتهاء من المنافسة الآسيوية، يتجه الأهلي لاستئناف مبارياته في دوري روشن السعودي، حيث يلتقي بالنصر في 29 من أبريل الجاري، على استاد الأول بارك في الرياض، ضمن الجولة الـ30.
ويتصدر العالمي جدول ترتيب دوري روشن برصيد 76 نقطة، فيما يحل الراقي في المركز الثالث بـ66 نقطة، لكن الفريق الجداوي خاض مباراة أقل.