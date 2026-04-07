Goal.com
مباشر
PiqueGoal Ar Only GFX
علي سمير

غرامة تجعله الأكثر شغبًا في العالم .. "المالك" بيكيه لا يصلح رئيسًا لبرشلونة و"عداوة الحكام" لن تجلب له المنصب!

فقرات ومقالات
غرامة جديدة لمالك نادي أندورا

منذ اعتزاله لكرة القدم بشكل نهائي بمنتصف موسم 2022/2023، وتعالت الكثير من الأصوات حول دخول جيرارد بيكيه الانتخابات ليصبح رئيسًا لبرشلونة، لما لا وهو أحد أهم أساطير النادي في العصر الحديث!

بيكيه يمتلك رحلة حافلة في الملاعب، يعتبر أيقونة لجماهير برشلونة، والأهم من ذلك أنه يجيد الخطاب الحماسي و"الكيدي" عندما يتعلق الأمر بالمنافسين وخاصة ريال مدريد.

جوان لابورتا تم انتخابه مؤخرًا في حقبة جديدة كرئيس للعملاق الكتالوني، ومن المبكر جدًا الحديث عن الولاية القادمة، ولكن اسم بيكيه لا يمكن تجاهله كخيار مستقبلي، بسبب توجهه إلى العمل الإداري وشخصيته المؤثرة لعشاق ناديه السابق.

المدافع السابق تم سؤاله عن إمكانية الترشح لهذا المنصب، رده كان غامضًا نوعًا ما، رفض تأكيد أو نفي أو شيء تاركًا كل الأمور مفتوحة.

ولكن وسط كل هذه الخطط والأحلام المستقبلية، تأتي تصرفات بيكيه لتؤكد أنه يفعل كل ما بوسعه بالكثير من الدعايا السلبية لنفسه حتى ترفضه الأغلبية كرئيس لبرشلونة!


  • FBL-EURO-2024-MATCH45-ESP-GERAFP

    تهور غير مسبوق

    صاحب الـ39 سنة المشارك في ملكية نادي أندورا في الدرجة الثانية الإسبانية، تعرض لعقوبة جديدة من الاتحاد المحلي في البلاد، بسبب تصرفه في مباراة ملقة الأخيرة، وهو أمر تكرر في الكثير من المناسبات.

    صحيفة "آس" الإسبانية، قالت إن بيكيه تمت معاقبته بغرامة قدرها 12 ألف يورو، وذلك بسبب تصرفه المشين تجاه الحكم أوجاوس فاليرا في نفق الملعب، وذلك للاحتجاج على قراراته خلال المباراة.

    حكم اللقاء قال في قراره:"بعد انتهاء الشوط الأول، وأثناء التواجد في نفق الملعب، توجه بيكيه نحو الحكم المساعد الأول بأسلوب عدواني، وصرخ في وجهه مستخدمًا إصبعه السبابة".

    وأضاف:"بيكيه وجه عبارة إلى الحكم المساعد قائلًا:"إنها سرقة تاريخية، وسأقوم بنشر كل ما حدث على تويتر "إكس" حاليًا".

    ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بيكيه قام بتوجيه عبارات مسيئة للغاية ضد بعض أعضاء النادي المنافس، لتقوم قوات الأمن بالتدخل لإنقاذ الموقف والمشاجرة التي أشعلها أسطورة برشلونة المتهور.


  • Gerard Pique and Jake PaulKings League

    ليست المرة الأولى

    سلوك بيكيه بعد هذه المباراة ليس مجرد حادثة عارضة، بل تجسيدًا لطريقة تعامله مع القرارات التي لا تسير في صالحه، حيث يتصرف وكأنه لا يزال لاعبًا يتناقش مع الحكام على أرض الملعب.

    وتورط بيكيه في وقائع أخرى مماثلة، ضد كل من ميرانديس وليجانيس وديبورتيفو لاكورونيا، وهو سيناريو متشابه يتكرر بصورة غريبة، قرارات تحكيمية لا تأتي على هواه، لينزل إلى نفق الملعب لمواجهة الحكام.

    وقال نجم برشلونة السابق عدة جمل مثل:"ما أسهل التحكيم ضد الصغار"، "هذا عار عليكم، ضعوا ذلك في تقريركم التحكيمي".

    وسبق أن قام بتوجيه عبارات عنيفة وقاسية للغاية ضد الحكام في مباراة ميرانديس، ليصبح واحدًا من أكثر ملاك الأندية شغبًا على مستوى العالم وليس إسبانيا فقط، إن لم يتفوق على الجميع بفضل تصرفاته المثيرة للجدل.

    سلوك النجم الكتالوني جعل الغرامات تتراكم على نادي أندورا بقيم 40 ألف يورو، لأن بيكيه لا يمكن معاقبته بشكل مباشر لعدم خضوعه لقوانين ولوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

    ويأتي ذلك لأن نجم برشلونة السابق ليس رئيسًا للنادي وليست لديه أي صفة إدارية، مما يجعل أندورا يتعرض للعقوبات بدلًا منه لسماحه بمثل هذه التصرفات، ووصل الأمر إلى تلقي تهديدات مثل الإغلاق الجزئي أو الكلي للملعب وحتى خصم النقاط من الفريق في حالة استمرار هذه الفوضى.


  • FBL-AND-ESP-PRESSER-PIQUEAFP

    هل يصلح لبرشلونة؟

    بعض الجماهير تعشق هذا النوع من الجدل، شخص حماسي يكسر كافة القواعد من أجل الصراخ في الحكام أو الاعتراض على قرارات تدعم نظرية "المظلومية"، وفي حالة تواجد بيكيه بمستوى أعلى مع برشلونة، سنجد الكثير من هذه التصرفات.

    تهور بيكيه سيعني الكثير والكثير من الصراعات مع الغريم التقليدي ريال مدريد وجماهيره، وهذا أمر لا يهم عشاق برشلونة كثيرًا، لأن العداوة والخصومة مع الميرينجي أمر مستحب ويشعل الليجا داخل الملعب.

    ولكن بالطريقة المتهورة التي ينتهجها صاحب الـ39 سنة، سيكون من الصعب على النادي الكتالوني أن يتحمل هذه التصرفات، سواء من ناحية العقوبات والغرامات المالية والقرارات الإدارية بسبب الاعتراض المستمر والمشين ضد الحكام.

    وكذلك من ناحية صورة برشلونة ككيان يحمل الكثير من القيم والمبادىء، سيكون من الصعب تقبل فكرة أن يخرج رئيسه يطارد الحكام في نفق الملعب بعد كل مباراة، مما سيمنح النادي الكثير من الأعداء ويفقده بعض علاقاته الدبلوماسية داخل إسبانيا.

    ولكن كما قلنا، من المبكر الحكم لأن الانتخابات القادمة لن تتم الآن، علينا الانتظار حتى تنتهي دورة جوان لابورتا الحالية، هل يتحسن سلوك بيكيه ليغير هذه الصورة عنه؟ الوقت وحده سيثبت صحة أو خطأ ذلك!