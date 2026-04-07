غرامة تجعله الأكثر شغبًا في العالم .. "المالك" بيكيه لا يصلح رئيسًا لبرشلونة و"عداوة الحكام" لن تجلب له المنصب!

منذ اعتزاله لكرة القدم بشكل نهائي بمنتصف موسم 2022/2023، وتعالت الكثير من الأصوات حول دخول جيرارد بيكيه الانتخابات ليصبح رئيسًا لبرشلونة، لما لا وهو أحد أهم أساطير النادي في العصر الحديث!

بيكيه يمتلك رحلة حافلة في الملاعب، يعتبر أيقونة لجماهير برشلونة، والأهم من ذلك أنه يجيد الخطاب الحماسي و"الكيدي" عندما يتعلق الأمر بالمنافسين وخاصة ريال مدريد.

جوان لابورتا تم انتخابه مؤخرًا في حقبة جديدة كرئيس للعملاق الكتالوني، ومن المبكر جدًا الحديث عن الولاية القادمة، ولكن اسم بيكيه لا يمكن تجاهله كخيار مستقبلي، بسبب توجهه إلى العمل الإداري وشخصيته المؤثرة لعشاق ناديه السابق.

المدافع السابق تم سؤاله عن إمكانية الترشح لهذا المنصب، رده كان غامضًا نوعًا ما، رفض تأكيد أو نفي أو شيء تاركًا كل الأمور مفتوحة.

ولكن وسط كل هذه الخطط والأحلام المستقبلية، تأتي تصرفات بيكيه لتؤكد أنه يفعل كل ما بوسعه بالكثير من الدعايا السلبية لنفسه حتى ترفضه الأغلبية كرئيس لبرشلونة!



