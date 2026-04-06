غدر الصحافة المدريدية: مبابي آخر الضحايا.. يذكرونه بأيام إنريكي ويرونه لا يملك شخصية ريال مدريد!





يعكس الهجوم الحالي الذي يقوده إعلاميون بارزون مثل جوسيب بيدرول وتوماس رونسيرو حالة من التناقض الذي يسيطر على المشهد الرياضي في إسبانيا حيث يتم تقييم النجوم بناء على نتيجة المباراة الأخيرة فقط دون النظر إلى المشروع الرياضي المتكامل.

فبعد أن كان مبابي هو الفتى المدلل الذي سيقود حقبة جديدة من الأمجاد أصبح اليوم في نظر هؤلاء الإعلاميين لاعبًا يفتقد للشخصية ولا يفهم عظمة القميص الذي يرتديه.

هذا التناقض الصارخ يظهر بوضوح عند المقارنة بين ما كان يكتب عنه قبل أشهر قليلة وبين ما ينشر الآن من ادعاءات حول حاجته لدروس في الالتزام والروح القتالية.

هذا الأسلوب الصحفي يهدف في المقام الأول إلى خلق مادة إعلامية مثيرة تضمن نسب مشاهدة عالية حتى لو كان ذلك على حساب تحطيم الروح المعنوية لأحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية في الوقت الراهن.



