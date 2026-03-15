جاكسون، الذي حظي بالأفضلية في مركز هجوم بايرن ميونيخ على حساب المهاجم المصاب هاري كين، أضر بفريقه في ملعب بايرن أرينا في الدقيقة 42: ففي منطقة الوسط، داس بقدم كبيرة على قدم خصمه مارتن تيرييه، مما أدى إلى حصوله على بطاقة صفراء من الحكم كريستيان دينجرت (45). وبعد تدخل تقنية الفيديو المساعد (VAR)، أعاد الحكم مشاهدة المشهد على الشاشة وأرسل اللاعب السنغالي مباشرة إلى غرفة الاستحمام.

انتقد إيفنبرغ في برنامج "دوبلباس" على قناة Sport1 قرار دينجرت وكذلك تصرف جاكسون: "لديه رؤية واضحة وأتوقع من حكم من الطراز الأول ألا يحكم على المشهد بالبطاقة الصفراء، بل بالبطاقة الحمراء مباشرة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا يتصرف جاكسون في دائرة الوسط بهذه الحماسة المفرطة الغبية؟ لو كنت مدربًا، لغضبت بشدة."

كان أداء جاكسون في تحسن مؤخرًا. لذا، لم يكتسب أي نقاط إضافية في المواجهة مع فريق "فيركسلف"، بل من المرجح أن يغيب عن بعض مباريات الدوري الألماني بسبب الإيقاف.