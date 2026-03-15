انتقد ستيفان إيفنبرغ (57 عامًا)، القائد السابق لبايرن ميونيخ، مهاجم النادي نيكولاس جاكسون (24 عامًا) بشدة بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في المباراة الحاسمة بالدوري الألماني ضد باير ليفركوزن (1-1). كما أكد اللاعب المحترف السابق أن الرئيس الفخري أولي هونيس (74 عامًا) قد تجاوز الحدود في انتقاداته للحكم بعد صافرة النهاية.
"غبي ومتحمس بشكل مفرط": شتان إيفنبرغ ينتقد أحد لاعبي نادي بايرن ميونيخ
جاكسون، الذي حظي بالأفضلية في مركز هجوم بايرن ميونيخ على حساب المهاجم المصاب هاري كين، أضر بفريقه في ملعب بايرن أرينا في الدقيقة 42: ففي منطقة الوسط، داس بقدم كبيرة على قدم خصمه مارتن تيرييه، مما أدى إلى حصوله على بطاقة صفراء من الحكم كريستيان دينجرت (45). وبعد تدخل تقنية الفيديو المساعد (VAR)، أعاد الحكم مشاهدة المشهد على الشاشة وأرسل اللاعب السنغالي مباشرة إلى غرفة الاستحمام.
انتقد إيفنبرغ في برنامج "دوبلباس" على قناة Sport1 قرار دينجرت وكذلك تصرف جاكسون: "لديه رؤية واضحة وأتوقع من حكم من الطراز الأول ألا يحكم على المشهد بالبطاقة الصفراء، بل بالبطاقة الحمراء مباشرة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا يتصرف جاكسون في دائرة الوسط بهذه الحماسة المفرطة الغبية؟ لو كنت مدربًا، لغضبت بشدة."
كان أداء جاكسون في تحسن مؤخرًا. لذا، لم يكتسب أي نقاط إضافية في المواجهة مع فريق "فيركسلف"، بل من المرجح أن يغيب عن بعض مباريات الدوري الألماني بسبب الإيقاف.
إيفنبرغ عن هونيس: "أولي قد بالغ قليلاً"
لكن دينجرت لم يثير غضب العديد من المشجعين والمعنيين فقط بسبب تقييمه الأولي لمشهد جاكسون. فقد تم إلغاء هدفين لبايرن ميونيخ، كما طُرد لويس دياز، الذي كان قد تلقى إنذارًا سابقًا، من الملعب ببطاقة صفراء-حمراء بسبب تظاهره بالسقوط. وهو قرار وصفه دينجرت لاحقًا بأنه خاطئ واعترف بخطئه.
لكن الحكم كان قد أثار غضب رئيس بايرن ميونيخ أولي هونيس منذ فترة طويلة. فقد انتقد في صحيفة بيلد قائلاً: "هذا أسوأ أداء لفريق تحكيم شهدته على الإطلاق في مباراة بالدوري الألماني." كلمات اعتبرها إيفنبرغ مبالغاً فيها: "أولي بالغ قليلاً."
بشكل عام، لم يهدأ غضب البافاريين بعد من أداء دينجرت يوم الأحد. قدم البطل القياسي طعنًا ضد الإيقاف التلقائي لدياز لمباراة واحدة. وتذمر هربرت هاينر (71)، خليفة هونيس في منصب الرئيس: "عادةً لا أعلق على الحكام، لكنه كان يمر بيوم سيئ هذه المرة. في بايرن، يقولون عن شيء كهذا: 'جملة مع x، لم يكن ذلك شيئاً.'"
