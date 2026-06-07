غانا.. توابيت بأشكال الوظائف ورقص مع الموت ومنتخب يريد تجاوز عقدة يد سواريز الغادرة!

في غانا يمتلك الموت طقوسًا احتفالية لا تشبه أي مكان آخر في العالم حيث تتحول الجنازات إلى مهرجانات صاخبة تحتفي بحياة الراحل بدلًا من البكاء عليه.

تبدأ الغرابة من التوابيت نفسها إذ يختار الغانيون توابيت تصنع خصيصًا على أشكال تعبر عن مهنة المتوفى أو شغفه في الحياة فتجد تابوتًا على شكل سمكة لصياد وآخر على شكل طائرة لطيار أو حتى على شكل حذاء رياضي.

ولا يتوقف الأمر عند شكل التابوت بل يمتد إلى طريقة حمله حيث اشتهرت البلاد بظاهرة حاملي النعش الراقصين الذين يحملون التابوت ويرقصون به بخطوات متزامنة ومبهجة لوداع الميت بابتسامة وهي الظاهرة التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي وتحولت إلى رمز عالمي يمزج بين الحزن والاحتفال في مشهد سريالي يعكس فلسفة فريدة في تقبل الموت، تم تحويلها إلى "ميم" للسخرية من مواقف مختلفة.

هل نجحنا في جذب انتباهك عزيزي القارئ أم أنك لا تفضل حكايا التوابيت العجيبة وتتساءل متى ينتهي الكاتب من رصد هذه التفاصيل وينتقل إلى عالم كرة القدم الذي جئت من أجله، دعنا نترك رقصات الوداع خلفنا وننطلق سريعًا نحو المستطيل الأخضر لنستكشف حكاية منتخب غانا.



