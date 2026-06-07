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علي رفعت

غانا.. توابيت بأشكال الوظائف ورقص مع الموت ومنتخب يريد تجاوز عقدة يد سواريز الغادرة!

فقرات ومقالات
المنتخبات كما لم تعرفها من قبل!
غانا
كأس العالم

ما لا تعرفه عن غانا!

في غانا يمتلك الموت طقوسًا احتفالية لا تشبه أي مكان آخر في العالم حيث تتحول الجنازات إلى مهرجانات صاخبة تحتفي بحياة الراحل بدلًا من البكاء عليه. 

تبدأ الغرابة من التوابيت نفسها إذ يختار الغانيون توابيت تصنع خصيصًا على أشكال تعبر عن مهنة المتوفى أو شغفه في الحياة فتجد تابوتًا على شكل سمكة لصياد وآخر على شكل طائرة لطيار أو حتى على شكل حذاء رياضي.

ولا يتوقف الأمر عند شكل التابوت بل يمتد إلى طريقة حمله حيث اشتهرت البلاد بظاهرة حاملي النعش الراقصين الذين يحملون التابوت ويرقصون به بخطوات متزامنة ومبهجة لوداع الميت بابتسامة وهي الظاهرة التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي وتحولت إلى رمز عالمي يمزج بين الحزن والاحتفال في مشهد سريالي يعكس فلسفة فريدة في تقبل الموت، تم تحويلها إلى "ميم" للسخرية من مواقف مختلفة.

هل نجحنا في جذب انتباهك عزيزي القارئ أم أنك لا تفضل حكايا التوابيت العجيبة وتتساءل متى ينتهي الكاتب من رصد هذه التفاصيل وينتقل إلى عالم كرة القدم الذي جئت من أجله، دعنا نترك رقصات الوداع خلفنا وننطلق سريعًا نحو المستطيل الأخضر لنستكشف حكاية منتخب غانا.


  • ghana Getty Images

    البلد.. قلب العالم وبحيرة عملاقة وتاريخ من الذهب


    بعيدًا عن الحقائق الجغرافية التقليدية المحفوظة في كتب المدارس فإن غانا تخفي في قلبها تفاصيل طبيعية وتاريخية مذهلة. 

    تاريخيًا عرفت غانا قديمًا باسم ساحل الذهب بسبب وفرة هذا المعدن النفيس في أراضيها والذي كان مطمعًا للمستعمرين عبر العصور قبل أن تنال استقلالها وتصبح أول دولة إفريقية جنوب الصحراء تحقق هذا الإنجاز. 

    وعلى جانب الارتباط بالدول العربية، فقد تزوج أول رئيس للدولة بعد الاستقلال من سيدة مصرية، وكان لهذا الأثر الأكبر في إنقاذ عائلته بعد الانقلاب عام 1966 حيث تم نقلهم للقاهرة بتعليمات من الرئيس المصري وقتها جمال عبد الناصر.

    على الجانب الجغرافي تمتلك غانا أكبر بحيرة صناعية في العالم وهي بحيرة فولتا التي تغطي مساحة شاسعة من البلاد وتعتبر شريان حياة حقيقيًا لملايين السكان وتولد طاقة هائلة تسير عجلة التنمية. 

    كما أن موقع البلاد الجغرافي يجعلها النقطة اليابسة الأقرب لمركز الأرض حيث يتقاطع خط الاستواء مع خط جرينتش في المحيط الأطلسي قبالة سواحلها مباشرة لتصبح غانا حرفيًا قلب العالم النابض بالحياة والطاقة وتنعكس هذه الطاقة بوضوح على أسلوب شعبها المحب للموسيقى والرقص في كل تفاصيل حياتهم.

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  • المنتخب.. طموح النجوم السوداء وعقدة المونديال


    يمتلك المنتخب الغاني الملقب بالنجوم السوداء تاريخًا عريقًا يجعله واحدًا من كبار القارة الإفريقية، ولطالما تميزت الكرة الغانية بالمهارة الفائقة واللعب الجمالي الذي جعل البعض يطلق عليهم لقب برازيل إفريقيا.

    لكن عند الحديث عن كأس العالم لا يمكن لأي مشجع غاني أو عالمي أن ينسى الملحمة الدرامية في مونديال جنوب إفريقيا عام 2010 عندما كانت غانا على بعد ثوان من أن تصبح أول منتخب إفريقي في التاريخ يبلغ الدور نصف النهائي.

    في اللحظات الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني أمام أوروجواي أبعد المهاجم لويس سواريز كرة غانية محققة بيده من على خط المرمى ليطرد ويحتسب الحكم ركلة جزاء لغانا أهدرها أسامواه جيان لتتحطم القلوب الغانية وتخرج من البطولة بركلات الترجيح. 

    اليوم يدخل الجيل الحالي منافسات مونديال 2026 بطموحات متجددة لمسح الصورة الباهتة وتجاوز هذه العقدة التاريخية متسلحين بمزيج من اللاعبين المحترفين في أعتى الدوريات لاستعادة الكبرياء القاري وكتابة فصل جديد من الإنجازات.


  • Antoine SEMENYO-ghana-20240114(C)Getty Images

    من اللاعب الذي يجب أن تتابعه في غانا؟

    يتصدر المشهد الهجومي للمنتخب الغاني النجم المتألق أنطوان سيمينو لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي والذي يعتبر القوة الضاربة الأهم في تشكيلة الفريق.

    سيمينو الذي كان يمكنه اللعب لإنجلترا كونه ولد هناك قرر بمحض إرادته اللعب لمنتخب غانا، رغبة منه في أن يكون مؤثرًا وله دور كبير، وليس مجرد ترس في ماكينة من نجوم الأسود الثلاثة.

    يمتلك سيمينو قدرات بدنية هائلة وحاسة تهديفية قاتلة أمام المرمى تجعله كابوسًا حقيقيًا للمدافعين وقد أثبت نفسه كواحد من أبرز المهاجمين في العالم بعدما قدم موسمًا استثنائيًا شارك خلاله في 48 مباراة ونجح في تسجيل 21 هدفًا وصناعة ستة أهداف ليصبح الأمل الأول للجماهير الغانية في ترجمة الفرص إلى أهداف وحسم المباريات المعقدة بلمسة واحدة.


  • موهبة تستحق المتابعة

    تتجه الأنظار كلها نحو الجوهرة الشابة كاليب ييرينكيي البالغ من العمر 20 عامًا والذي ينشط كلاعب ارتكاز ووسط مدافع في نادي نوردشيلاند الدنماركي ليمثل اللاعب الأصغر سنًا في القائمة. 

    يدخل ييرينكيي البطولة بمعنويات مرتفعة للغاية بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الدنماركي متسلحًا برؤية ثاقبة للملعب وقدرة مذهلة على افتكاك الكرات والتحكم في إيقاع اللعب وربط الخطوط الدفاعية بالهجومية. 

    ورغم أدواره التكتيكية العميقة في قلب الملعب فقد قدم إسهامات هامة في موسمه الأخير حيث لعب 34 مباراة وتمكن من تسجيل هدفين وتقديم ست تمريرات حاسمة، كما سجل هدف غانا في التعادل وديًا أمام ويلز ويلز قبل أيام، ليمثل مستقبل خط الوسط الغاني والورقة الرابحة التي يراهن عليها الجميع لإحداث الفارق.


  • ghana-team photo-20260522-vs mexico(C)Getty Images

    حظوظ غانا في البطولة

    تدخل غانا المنافسات وهي تعول على الروح القتالية والمهارات الفردية العالية التي يتميز بها لاعبوها. 

    أوقعت القرعة النجوم السوداء في المجموعة 12 المشتعلة والتي تضم إلى جانبها منتخبات إنجلترا وكرواتيا وبنما. 

    ستكون رحلة غانا المونديالية في دور المجموعات محفوفة بالمخاطر حيث تبدأ مشوارها بمواجهة منتخب بنما يوم 17 من يونيو على ملعب تورونتو وفي الجولة الثانية والمفصلية تصطدم بالمنتخب الإنجليزي المرشح للقب يوم 23 من يونيو على ملعب بوسطن وتختتم غانا مبارياتها في دور المجموعات بمواجهة قوية أمام المنتخب الكرواتي يوم 27 من يونيو على ملعب فيلادلفيا. 

    التحدي الأكبر للنجوم السوداء يكمن في الحفاظ على الانضباط الخططي وتفادي الأخطاء الدفاعية أمام القوى الأوروبية الكبرى كإنجلترا وكرواتيا وإذا تمكن المدرب من توظيف طاقات لاعبيه بشكل مثالي وحصد النقاط كاملة أمام بنما مع خطف نتائج إيجابية في المواجهات الأخرى فإن المنتخب يمتلك حظوظًا قوية لتجاوز دور المجموعات والذهاب بعيدًا في أدوار البطولة لإسعاد جماهيره التي لا تتوقف عن الرقص والتشجيع حتى في أحلك الأوقات.


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غانا
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