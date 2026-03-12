غالياني: "برلسكوني كان يفكر بشكل كبير، سأروي لكم كيف حصلنا على ساكي وأنشيلوتي ونستا وإبراهيموفيتش. من هنا جاءت أيام الكوندور"

بعض التصريحات أيضًا عن الصفقات التي كان أكثر فخرًا بها خلال مسيرته: "لنبدأ بالصفقة الأولى من كوندور، وهي كارلو أنشيلوتي. كان ذلك في عام 1987، كان ساكي يريده بأي ثمن، وقد بذل جهدًا كبيرًا للحصول عليه على الرغم من مشاكل ركبته. كان ساكي يقول إن الركبتين يمكن علاجهما، أما العقل فلا. كان ذلك في اليوم قبل الأخير من فترة الانتقالات، وكان رئيس نادي روما يرفض باستمرار. كنت قد فقدت الأمل قليلاً، لكن برايدا كان ذكياً ونظم عشاءً مع نادي روما. في تلك الليلة، أدركنا أن الرئيس يواصل الرفض، بينما ابنه والمدير الرياضي بيرينتي يوافقان. دعاني ابنه إلى روما في اليوم التالي ونظم لقاءً مع والده. وفي صباح اليوم التالي، استقلت الطائرة وتوجهت إلى روما. وما بدا مستحيلاً أصبح حقيقة. أنشيلوتي ساعدنا كثيراً في تلك المواسم، لكنني أعتقد أيضاً شيئاً آخر: لو لم تنشأ تلك العلاقة، لكان كارلو قد انتقل إلى بارما في عام 2022 لأنه كان على وشك التوقيع معهم. حقق كوندور نجاحاً آخر في باريس عام 1997 عندما انتقل ليوناردو من باريس سان جيرمان. كان كابيلو، الذي عاد إلى ميلان، يريده بشدة، لكنني وبرلسكوني لم نرغب في إنفاق المزيد من المال، فقلنا له عن نادينا. لكن بعد ذلك حدث شيء لا يصدق: كنت في فلوريدا، وكان عليّ العودة إلى ميلان في اليوم التالي. وبينما كنت على وشك الذهاب إلى المطار، رأيت لافتة ضخمة مكتوب عليها: "ليوناردو". فاتصلت على الفور بالرئيس برلسكوني وأخبرته أنني رأيت رؤيا، فسافرت إلى باريس لأحضر ليوناردو من باريس سان جيرمان. كنت محظوظًا لأنني كنت أعرف مالكي باريس سان جيرمان جيدًا، فاستقبلوني على الفور، وهكذا حصلنا على ليوناردو. ثم إذا كان عليّ أن أذكر صفقة كبيرة أخرى من كوندور، فسأقول دون شك أليساندرو نيستا. كنت في سردينيا وأتناول القهوة كل صباح مع رئيس نادي لاتسيو، كراغنوتي. كنت قد توصلت معه إلى اتفاق على مبلغ كبير جدًا، 60 مليار ليرة قديمة، لكن بيرلسكوني رفض. كنا قد فزنا في التصفيات التمهيدية، وبالتالي كنا سنشارك في دوري أبطال أوروبا. في تلك الليلة، كان برلسكوني في كوبنهاغن مع رؤساء وزراء آخرين. شاهدت في نشرة الأخبار مقابلة مع الرئيس سُئل فيها عما إذا كان وزراؤه أحرار في التنقل، فأجاب أن الوزراء، في إطار احترام الميزانية، يمكنهم تغيير الميزانية كما يشاؤون. عندها، انتهزت الفرصة، وتمكنت من التحدث إلى برلسكوني عبر أحد حراسه، وسألته: "هل أنا، بصفتي مديرًا لميلان، معادل لوزير؟". أجابني بنعم. فقلت له إننا إذا تعاقدنا مع نستا، فسنفوز بدوري أبطال أوروبا، وإذا فزنا بدوري أبطال أوروبا، فسنحقق أرباحًا كبيرة. بيرلسكوني، ربما بسبب التعب لأن الساعة كانت الرابعة صباحًا، أوضح لي أنني يمكنني التعاقد معه. صديقي فيديل كونفالونييري أخبرني أنني كنت محظوظًا لأنني فهمت على الفور متى كان بيرلسكوني يقول نعم ويفكر بنعم، ويقول نعم ويفكر بلا، ويقول بلا ويفكر بلا، ويقول بلا ويفكر بنعم. جاء نستا وفازنا بدوري أبطال أوروبا الذي سيبقى دائمًا في قلبي. متعة الفوز على إنتر في نصف النهائي ثم يوفنتوس في النهائي هي شيء ربما لن يتكرر أبدًا. وقد ساعدنا نستا كثيرًا".