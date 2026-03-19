Getty Images Sport
ترجمه
جلطة سراي يهدد بمقاضاة ليفربول بسبب الإصابة المروعة التي تعرض لها نوا لانغ
الحالة الطبية الطارئة التي تعرض لها لانغ والدعوى القضائية التي رفعتها غالطة سراي
في الدقيقة 76 من مباراة الأربعاء، اصطدم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا بلوحات الإعلانات، وسقط على الأرض متألمًا وهو يمسك بيده اليمنى المصابة. وقام أليسون بيكر وفيرجيل فان ديك بتهدئة لانغ بينما كان الطاقم الطبي يقدم له الرعاية، قبل أن يتلقى الأكسجين ويتم نقله خارج الملعب على نقالة.
وأكد إيراي يازغا، الأمين العام لنادي غالطة سراي، النية القانونية عقب الحادث، قائلاً: "قدمنا شكوى إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بعد المباراة. وقد أجروا تحقيقاتهم أيضاً. وسيقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بتقييم القضية. ونحن في محادثات مع المحامين. وسنرفع دعوى قضائية للحصول على تعويض من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا). وسنطلب إلغاء الضرر الذي لحق بنا من حيث الراتب".
- AFP
خضع اللاعب لعملية جراحية طارئة
وعقب هذه الحادثة، خضع لانغ لعملية جراحية لإنقاذ إصبعه المصاب. وعلى الرغم من الحادث، حاول طمأنة المشجعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر: «هذه الأمور تحدث. سارت العملية الجراحية على ما يرام! شكراً على جميع الرسائل».** ومع ذلك، لا يزال مسؤولو غالطة سراي غاضبين، ويطالبون بتغطية راتب اللاعب خلال فترة غيابه بسبب ما يصفونه بخطر كان يمكن تجنبه في الملعب.
في أعقاب الحادث، شوهد موظفو أنفيلد وهم يتفقدون المنطقة التي تعرض فيها لانغ لإصابته الصادمة. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت لوحة الإعلانات في حالة خطرة أم أن الحادث كان مجرد حادث مؤسف.
شهادات شهود عيان حول الإصابة «المروعة»
سادت أجواء من القلق الحقيقي على أرض الملعب. وكشف جيريمي فرينبونج لاعب ليفربول عن تفاصيل مروعة، قائلاً: «عندما ذهبت للاطمئنان على نوا لانغ، أخبرني بعض الأشخاص أن نصف إصبعه قد تمزق. كان يعاني من ألم شديد». طغت هذه الحادثة المأساوية على الليلة التي سيطر فيها الريدز على المباراة، حيث سجل كل من دومينيك زوبوسلاي، وهوجو إكيتيكي، وريان جرافنبرخ، ومحمد صلاح — الذي أضاع ركلة جزاء في وقت سابق — أهدافًا.
بعد أدائهم الرائع، سيواجه ليفربول الآن باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن حجز الفريق الفرنسي مكانه بفوزه الساحق على تشيلسي.
- Getty Images Sport
رد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ومراجعة إجراءات السلامة
ورداً على ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أنه يجري تحقيقاً بشأن التجهيزات الموجودة على جانب الملعب. وجاء في بيان صادر عنه: «قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمراجعة الظروف التي أدت إلى وقوع الحادث المؤسف... وسيقوم بمراجعة التجهيزات الموجودة على جانب الملعب، بما في ذلك لوحات الإضاءة LED، في جميع المباريات المقبلة. ونتمنى لنوا لانغ الشفاء التام والعاجل».
