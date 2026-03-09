على الرغم من الثقة التي اكتسبها الفريق من اللقاء السابق، إلا أن بوروك لا يخدع نفسه بشأن المهمة التي تنتظره. فقد سلط الضوء على مرونة فريق ليفربول الذي غالباً ما وجد طرقاً للفوز في الدقائق الأخيرة من المباريات هذا الموسم. ومن الواضح أن استعدادات المدرب ركزت على السمات النفسية والتكتيكية للزوار الذين وصلوا إلى تركيا سعياً وراء التعويض.

"لن يكون لدينا أي عذر على الإطلاق. نحن نلعب على أرضنا وسنبذل قصارى جهدنا. لقد لعبنا ضدهم مرة واحدة ونعرفهم الآن بشكل أفضل"، أوضح بوروك. "خصمنا فريق عالي الجودة. في بداية الموسم، فازوا بالعديد من المباريات بفضل أهداف في اللحظات الأخيرة".