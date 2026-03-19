غالطة سراي تعاني من إصابات عديدة: "كسر في ساق أوسيمهن، وسيتم تقييم الحاجة إلى إجراء عملية جراحية. لانغ سيخضع لعملية جراحية"

"لم يتمكن لاعبنا فيكتور أوسيمهن، الذي تعرض لضربة في ذراعه خلال الشوط الأول من مباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول خارج أرضنا، من المشاركة في الشوط الثاني بسبب احتمال تعرضه لكسر، وفقاً لما أظهرته الفحوصات التي أجريت خلال الاستراحة. وبعد المباراة، أكدت الفحوصات التي أجريت في المستشفى تحت إشراف طاقمنا الطبي إصابته بكسر في الساعد الأيمن، حيث تم تثبيت جبيرة عليه. وسيتم اتخاذ قرار بشأن إجراء عملية جراحية محتملة في الأيام المقبلة، بعد إجراء المزيد من التقييمات".