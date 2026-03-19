أمسية يجب نسيانها في أنفيلد بالنسبة لفريق غالطة سراي، الذي خسر في ضربة واحدة مباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بنتيجة 4-0، وخرج من البطولة على يد ليفربول، كما خسر بسبب الإصابة فيكتور أوسيمهن ونوا لانغ، وهما من أفضل اللاعبين المتاحين للمدرب أوكان بوروك. وفيما يلي حالة اللاعبين، اللذين سيضطران إلى الابتعاد عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة.
غالطة سراي تعاني من إصابات عديدة: "كسر في ساق أوسيمهن، وسيتم تقييم الحاجة إلى إجراء عملية جراحية. لانغ سيخضع لعملية جراحية"
أوسيمين مصاب بكسر
"لم يتمكن لاعبنا فيكتور أوسيمهن، الذي تعرض لضربة في ذراعه خلال الشوط الأول من مباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول خارج أرضنا، من المشاركة في الشوط الثاني بسبب احتمال تعرضه لكسر، وفقاً لما أظهرته الفحوصات التي أجريت خلال الاستراحة. وبعد المباراة، أكدت الفحوصات التي أجريت في المستشفى تحت إشراف طاقمنا الطبي إصابته بكسر في الساعد الأيمن، حيث تم تثبيت جبيرة عليه. وسيتم اتخاذ قرار بشأن إجراء عملية جراحية محتملة في الأيام المقبلة، بعد إجراء المزيد من التقييمات".
أوبرا لانغ سي
"لقد تعرض لاعبنا نوا لانغ لإصابة في الشوط الثاني من المباراة نفسها، حيث أصيب بجرح عميق في إبهامه الأيمن، وسيخضع لعملية جراحية في ليفربول خلال الساعات القادمة، بحضور طاقمنا الطبي".
كان أوسيمهن يقدم أداءً رائعاً: 10 مباريات و7 أهداف و3 تمريرات حاسمة هو حصيلته النهائية في دوري أبطال أوروبا، بينما سجل حتى الآن 12 هدفاً و4 تمريرات حاسمة في 19 مباراة بالدوري. أما بالنسبة للانغ، الذي انضم للفريق في فترة الانتقالات الشتوية، فقد خاض 6 مباريات وصنع تمريرتين دون تسجيل أي أهداف في الدوري التركي، و4 مباريات وسجل هدفين - ثنائية في مرمى يوفنتوس في الفوز 5-2 في مباراة الذهاب من التصفيات - في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مشاركة واحدة في كأس تركيا.