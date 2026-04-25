"تطرحون عليّ أسئلة لا شأن لي بها".. جاسبريني ينفجر غضبًا بعد سؤاله عن رانييري!

أوضح جاسبريني أن فريقه يواجه خصماً قوياً، مشيراً إلى أن الفارق الكبير في الترتيب مع بولونيا لا يعود فقط للنقاط التي أهدرها المنافس، بل يرجع بالأساس إلى غزارة النقاط التي حصدها فريقه. وأضاف المدرب أن بولونيا يمتلك تشكيلة قوية أهلته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا حتى العام الماضي، لافتاً إلى أن المواجهتين الأخيرتين بين الفريقين اتسمتا بتكافؤ كبير، متوقعاً أن تكون المباراة القادمة رائعة وتحمل أهمية قصوى لفريقه.