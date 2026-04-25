تحدث مدرب روما لشبكة DAZN قبل انطلاق المباراة التي تجمع فريقه خارج دياره أمام بولونيا. وحرص المدرب المنحدر من مدينة جروجلياسكو على توضيح حقيقة العمل المنجز حتى الآن، مسلطاً الضوء على الفجوة في الترتيب مع بولونيا، والتي تحققت بفضل النتائج الإيجابية المحصودة وليس بسبب النقاط المهدرة. علاوة على ذلك، كان من الحتمي التطرق إلى قضية رانييري والرحيل الرسمي للمستشار الأول السابق.
"تطرحون عليّ أسئلة لا شأن لي بها".. جاسبريني ينفجر غضبًا بعد سؤاله عن رانييري!
الفارق مع بولونيا حصيلة النقاط المكتسبة
أوضح جاسبريني أن فريقه يواجه خصماً قوياً، مشيراً إلى أن الفارق الكبير في الترتيب مع بولونيا لا يعود فقط للنقاط التي أهدرها المنافس، بل يرجع بالأساس إلى غزارة النقاط التي حصدها فريقه. وأضاف المدرب أن بولونيا يمتلك تشكيلة قوية أهلته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا حتى العام الماضي، لافتاً إلى أن المواجهتين الأخيرتين بين الفريقين اتسمتا بتكافؤ كبير، متوقعاً أن تكون المباراة القادمة رائعة وتحمل أهمية قصوى لفريقه.
الاستعداد لخطة إيتاليانو الدفاعية
وحول اعتماد المدرب إيتاليانو على خطة الدفاع بثلاثة لاعبين، أشار جاسبريني إلى أن اللجوء لهذا الأسلوب التكتيكي بات حلاً شائعاً ومن سمات جميع الفرق في الوقت الحالي. وأكد مدرب روما أن فريقه على أتم الاستعداد للتعامل مع هذه الخطة، موضحاً أن لاعبيه واجهوا هذا الأسلوب بنجاح أمام فرق أخرى، وهم جاهزون تماماً لتطبيقه في مواجهة بولونيا.
نفي قاطع للتدخل في رحيل رانييري
أما فيما يتعلق بقضية رحيل كلاوديو رانييري، فقد أبدى جاسبريني استياءه من استمرار توجيه أسئلة له حول أمور لا شأن له بها. ونفى المدرب بشكل قاطع دخوله في أي أخذ ورد أو سجال أدى إلى رحيل المستشار السابق، مشدداً في ختام حديثه على أن تركيزه منصب بالكامل على المباراة التي استعدوا لها جيداً وتعتبر في غاية الأهمية للفريق.