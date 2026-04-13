وأشار الخبير إلى أن السماح لشخصيات بارزة مستاءة بالبقاء مؤثرة داخل الفريق قد يؤدي إلى إخفاق الأسابيع الأخيرة من الموسم. ويعتقد نيفيل أن التوق الصريح إلى القيادة السابقة يضعف سلطة روزينور بشكل أكبر في فترة تتطلب فيها الوحدة بشكل أساسي من أجل السعي للوصول إلى المراكز الخمسة الأولى.

وحذر نيفيل من العواقب طويلة المدى لهذا الافتقار الملحوظ إلى الاحترافية وتأثيره على آمال الفريق في التأهل إلى البطولات الأوروبية، وأضاف: "في فترة تحتاج فيها إلى بذل جهد كبير، خرجت للتو من دوري أبطال أوروبا وتعرضت لهزيمة قاسية على يد باريس سان جيرمان، وهو أمر لا يسبب أي إحراج لأنهم فريق جيد. كنت بحاجة إلى أن يبذل الجميع جهدًا كبيرًا ويبقوا في حالة من التركيز الشديد.

"عندما يكون لديك لاعبان متمرسان يظهران عدم رضاهما ويقولان إن المدرب السابق كان جيداً ونحن أحببناه ولا نعرف سبب التغيير. أوافق على أنه كان لا بد من عواقب.

"ما فعلوه هو أنهم قالوا إن عليك أن تكون أمام الكاميرات في مباراة مانشستر سيتي وأنت في المدرجات، مع علم الجميع بأنك كنت غير منضبط. هذا لا يمكن أن يكون مفيداً.

"المشكلة هي أن هؤلاء اللاعبين ما زالوا يدخلون غرفة الملابس ويؤثرون على زملائهم، وإذا كانوا يعبسون ويشتمون النادي، أعتقد أن نهاية الموسم ستكون صعبة.

"يبدو لي الآن أن تشيلسي سيخسر فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا. أعتقد أن تشيلسي سيخسر هذه الفرصة بسبب ما حدث خلال الأسابيع القليلة الماضية."