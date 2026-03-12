غاري نيفيل يصف فترة إيغور تودور في توتنهام بـ"حادث سيارة" وينتقد المدرب المتعرض للانتقادات بسبب معاملته "القاسية" لأنتونين كينسكي

اتخذ تودور قرارًا مفاجئًا بإشراك كينسكي بدلاً من الحارس الأول غولييلمو فيكاريو، ليقوم بعد ذلك باستبدال الأول بعد 17 دقيقة فقط من المباراة، في الوقت الذي كان فيه توتنهام متأخرًا أمام أتلتيكو بنتيجة 3-0. ومن الجدير بالذكر أن المدرب لم يحيي الشاب عند مغادرته الملعب، وهي خطوة وصفها النقاد بأنها تضر بمسيرة اللاعب.

وانضم أيقونة أرسنال إيان رايت إلى جوقة المنتقدين، مشيرًا إلى أن تيودور "غير مؤهل بشكل واضح" لهذا المستوى. وقال أسطورة أرسنال: "لا أحد يرغب في رؤية أي شخص يُطرد من منصبه، ولكن عندما ترى شخصًا غير مؤهل بشكل واضح، فإن ذلك يسبب لك عدم ارتياح. بالنسبة له لاتخاذ هذا القرار، بالنسبة لهذا الحارس المسكين، بالنسبة له للعب في مباراة مثل هذه في نادٍ مثل هذا، لا أعرف ما الذي رآه في التدريبات. بالنسبة لي، فيكاريو هو الحارس الأول، وهو الذي يلعب في هذه المباراة. يمكنك أن تفعل ذلك في مباراة أخرى من أجله، لأن الآن، انظر إلى هذا الرجل كينسكي. هذا هو أكبر كابوس منذ حارس مرمى ليفربول".