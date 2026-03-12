Getty/GOAL
غاري نيفيل يصف فترة إيغور تودور في توتنهام بـ"حادث سيارة" وينتقد المدرب المتعرض للانتقادات بسبب معاملته "القاسية" لأنتونين كينسكي
نيفيل لا يتردد في انتقاد فترة حكم تيودور
في حديثه في بودكاست Stick to Football على The Overlap، أعرب نيفيل عن عدم تصديقه للوضع الحالي في ملعب توتنهام هوتسبير وكيف تعامل تيودور مع كينسكي في مدريد. "اعتقدت أن ذلك كان قاسياً. اعتقدت أن كل ما حدث في الأسابيع القليلة الماضية ثم ذلك، كل شيء كان مجرد حادث سيارة، فوضى عارمة"، قال. "المشكلة التي واجهتني كانت مقابلة تيودور. أعتقد أنه كان عليه أن يأتي ويقول: "انظروا، لقد أخطأت، كان عليّ أن أترك [غولييلمو] فيكاريو في المرمى"، لكنه لم يفعل ذلك، بل ضاعف من خطأه".
استبدال كينسكي يثير الغضب
اتخذ تودور قرارًا مفاجئًا بإشراك كينسكي بدلاً من الحارس الأول غولييلمو فيكاريو، ليقوم بعد ذلك باستبدال الأول بعد 17 دقيقة فقط من المباراة، في الوقت الذي كان فيه توتنهام متأخرًا أمام أتلتيكو بنتيجة 3-0. ومن الجدير بالذكر أن المدرب لم يحيي الشاب عند مغادرته الملعب، وهي خطوة وصفها النقاد بأنها تضر بمسيرة اللاعب.
وانضم أيقونة أرسنال إيان رايت إلى جوقة المنتقدين، مشيرًا إلى أن تيودور "غير مؤهل بشكل واضح" لهذا المستوى. وقال أسطورة أرسنال: "لا أحد يرغب في رؤية أي شخص يُطرد من منصبه، ولكن عندما ترى شخصًا غير مؤهل بشكل واضح، فإن ذلك يسبب لك عدم ارتياح. بالنسبة له لاتخاذ هذا القرار، بالنسبة لهذا الحارس المسكين، بالنسبة له للعب في مباراة مثل هذه في نادٍ مثل هذا، لا أعرف ما الذي رآه في التدريبات. بالنسبة لي، فيكاريو هو الحارس الأول، وهو الذي يلعب في هذه المباراة. يمكنك أن تفعل ذلك في مباراة أخرى من أجله، لأن الآن، انظر إلى هذا الرجل كينسكي. هذا هو أكبر كابوس منذ حارس مرمى ليفربول".
رووني وكين يقدمان وجهات نظر مختلفة
في غضون ذلك، أشار واين روني إلى أن اللوم يجب أن يتقاسمه كل من الجهاز الفني واللاعبون. وقال روني عن حادثة كينسكي: "لقد حاول حمايته، لكن الأمر يبدو مروّعاً. أعتقد أن المشكلة الأكبر كانت إشراكه في المباراة. لا أرى مشكلة في استبداله. هل كان عليه أن يعانقه؟ لو تم استبدالي بعد 20 دقيقة، لما أردت أن يعانقني مدربي. يمكنه التحدث معه بعد المباراة".
كان روي كين أكثر رفضًا للتعاطف مع الحارس، مشيرًا إلى أن رد الفعل على استبداله كان مبالغًا فيه بعض الشيء. وقال قائد مانشستر يونايتد السابق: "لقد ارتكب خطأين، خطأين فادحين".
"يجب أن نشعرهم ببعض الخوف"
تحول النقاش نحو شخصية فريق توتنهام، حيث قدم روني تقييماً لاذعاً لجهود اللاعبين خلال هذه الفترة المضطربة. "على هؤلاء اللاعبين أن ينظروا إلى أنفسهم لأنني أعتقد أنهم كانوا مخزياً للغاية. الأداء، الموقف، الافتقار إلى الرغبة، الافتقار إلى الروح القتالية، الافتقار إلى أي شيء فيهم. أعتقد أنهم بحاجة إلى شخص ما يدخل ويضربهم ضرباً مبرحاً. إنهم بحاجة إلى أن يزرع فيهم بعض الخوف"، قال المهاجم السابق لمانشستر يونايتد.
بعد أربع هزائم متتالية، بدأت التكهنات تتزايد حول من يمكن أن يحل محل تودور في حالة إقالته. وقد تم ربط اسم روبي كين، المهاجم السابق لتوتنهام، والذي يدير حالياً فريق فيرينكفاروس، بالعودة إلى النادي إلى جانب شون دايتش، المدرب المخضرم في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد حث نيفيل النادي على اتخاذ قرار حازم بشأن تودور في أقرب وقت ممكن: "إذا كنت ستقوم بتغيير آخر، فإن ذلك يجب أن يكون اليوم أو غداً، لأنه لا يمكنك الانتظار".
