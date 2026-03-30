غاري لينكر يقول لميكيل أرتيتا إنه يستخدم تكتيك «السير أليكس فيرجسون» في ظل انسحاب مجموعة من لاعبي أرسنال الأساسيين من المهام الدولية
هل يستلهم أرتيتا من فيرغسون؟
يدخل السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرحلته الأخيرة، ويعتقد لينكر أن أرتيتا يستخدم كل الحيل الممكنة لضمان بقاء فريقه في الصدارة. وفي حديثه خلال بودكاست "The Rest is Football"، أشار المهاجم الإنجليزي السابق إلى أوجه التشابه بين أسلوب المدرب الإسباني الحالي في إدارة فريقه والأساليب الشهيرة التي كان يستخدمها المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، السير أليكس فيرجسون.
كان فيرجسون معروفًا بحمايته للاعبين خلال فترات التوقف الدولية، حيث كان يمارس الضغط في كثير من الأحيان لضمان تجنب اللاعبين الرئيسيين خوض مباريات ودية غير ضرورية. يرى لينكر نمطًا يظهر في ملعب الإمارات، حيث قال: "من المثير للاهتمام أن لاعبين اثنين من أرسنال انسحبا من هذا الفريق الآن. فقد غادر كل من [بوكايو] ساكا وديكلان رايس. وانضموا إلى لاعبين مثل [ويليام] ساليبا وغابرييل ولاعب أو اثنين آخرين. أعتقد أن أرتيتا يلعب دور السير أليكس هنا".
عودة عشرة لاعبين إلى شمال لندن
أثار حجم أزمة الإصابات في أرسنال دهشة الجميع في الدوري. فقد ارتفع عدد المصابين بشكل ملحوظ خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أصبح لاعب خط الوسط الإسباني مارتين زوبيمندي العاشر من لاعبي أرسنال الذين ينسحبون من معسكر منتخب بلادهم. وأكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) أن صانع الألعاب سيعود إلى لندن بسبب شعوره بألم في ركبته اليمنى، وقرر عدم المخاطرة بإشراكه في المباراة ضد مصر. ينضم زوبيمندي إلى قائمة طويلة تضم لاعبين أساسيين مثل ساليبا وغابرييل وساكا، بالإضافة إلى زملائه في المنتخب الإنجليزي رايس ومادويكي. وعلى الرغم من أن النادي يؤكد أن هذه المخاوف تتعلق باللياقة البدنية، إلا أن الانسحابات تأتي قبل مباراة حاسمة في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ساوثهامبتون ومواجهة حاسمة على اللقب مع مانشستر سيتي.
الضغط على اللاعبين
اعترف لينكر، الذي خاض 80 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، بأنه على الرغم من أن المدربين غالبًا ما يتحكمون في الأمور، فإن القرار النهائي يعود في أغلب الأحيان إلى اللاعبين أنفسهم في غرفة الملابس. ومع ذلك، أقر بالضغط الهائل الذي يمارسه مدربو الأندية لإقناع اللاعبين بالبقاء في ديارهم خلال فترات التوقف عن المنافسات. وأضاف لينكر: "لقد فعل جميع المدربين ذلك، لكن الأمر يعود عمومًا إلى اللاعبين". "كان المدرب يضغط عليك دائمًا للانسحاب من المباريات الودية على وجه الخصوص. حدث ذلك معي مرتين، وفي كلتا المرتين قلت لا مجال لذلك".
حتى مع احتفاظ مانشستر سيتي بمباراة مؤجلة، فإن تقدم أرسنال الحالي بفارق تسع نقاط في صدارة الترتيب يعني أن الرهانات لم تكن أبداً أعلى مما هي عليه الآن. تعرض الفريق اللندني مؤخراً لانتكاسة في نهائي كأس كاراباو أمام رجال بيب جوارديولا، وهي نتيجة كانت بمثابة تذكير قاسٍ بضيق الفارق في قمة الترتيب. ومن الواضح أن الحفاظ على تشكيلة لاعبين في كامل لياقتهم البدنية خلال المرحلة الأخيرة من الموسم هو أولوية أرتيتا القصوى.
شيرر يدافع عن منطق «المدفعجية»
بينما سارع لينكر إلى الإشارة إلى الطابع التكتيكي لعمليات الاستبعاد، قدم آلان شيرر وجهة نظر أكثر تعاطفاً مع الموقف. فقد أشار هداف الدوري الإنجليزي الممتاز على مر التاريخ إلى أنه من المنطقي أن يقوم اللاعبون المتنافسون على اللقب بتنظيم أعباء عملهم عندما تكون فرصة دخول التاريخ على المحك. "هذا ليس مفاجئاً، فهذه الأمور تحدث وتستمر. عليك أن تنظر إلى الأمر من وجهة نظره، ومن وجهة نظر النادي. أعتقد أنهم ينظرون إلى الأمر ويحاولون صنع التاريخ"، أشار شيرر. بالنسبة لأرتيتا، فإن تعافي لاعبيه المصابين في بيئة محمية في لندن كولني بدلاً من السفر حول العالم قد يكون الفارق بين إنهاء جفاف أرسنال من الألقاب الذي استمر 22 عاماً أو التعثر مرة أخرى عند الحاجز الأخير.