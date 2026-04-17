فيديو | ماذا فعل رانييري؟ .. جاسبريني يغادر المؤتمر غاضبًا بعد أن بكى!
قنبلة رانييري تترك جاسبريني في حالة من الذهول
وصل التوتر في ملعب تريجوريا للتدريبات إلى ذروته هذا الأسبوع عقب التصريحات المهينة التي أدلى بها رانييري، المستشار الأول لمالكي النادي.
فقد ادعى المدرب المخضرم أن جاسبريني لم يكن سوى الخيار الرابع لتولي منصب مدرب روما الصيف الماضي، وأصر على أن المدرب الحالي كان هو من وافق شخصياً على كل صفقات الانتقالات التي تمت خلال موسم صعب.
وقال جاسبريني للصحفيين المجتمعين: "أجريت مقابلة يوم الجمعة، حيث أثار رانييري بعض المواقف، لكن بالنسبة لي كانت مفاجأة لا تصدق، لم يكن هناك أبدًا أي خلاف في النبرة بيني وبين رانييري، لم أكن أتوقع ذلك. وعلى مدار سنوات عديدة، لم أتعرض أبدًا لمثل هذه النبرة، منذ تلك اللحظة، تجنبت الإدلاء بأي تعليق، أولاً وقبل كل شيء، حتى لا أؤذي النادي أو الفريق أو جماهير روما أكثر من ذلك".
- Getty Images Sport
الخلافات الطبية الداخلية تزيد من حدة التوتر
الخلاف مع رانييري ليس المشكلة الوحيدة التي تواجه مدرب روما، حيث أكد جاسبريني أيضًا أن الخلافات مع الطاقم الطبي للنادي بشأن لياقة اللاعبين تسببت في مزيد من التوتر داخل الهرم الإداري. وعلى وجه التحديد، أصبحت معالجة إصابة ويسلي محورًا للنقاش الداخلي.
وقال: "نعم، في بعض الأحيان، وهذا موضوع نقاش داخلي أيضًا، لكن هذا أمر طبيعي، يشعر ويسلي حاليًا أنه قادر على اللعب، لكن الطاقم الطبي يعتقد أن هناك مخاط، وهذا يؤدي أيضًا إلى مشاكل ومناقشات. سنرى ما سيحدث غدًا، لكن إذا رفض الأطباء، فلا يسعني سوى الالتزام بقرارهم. كل شيء يعتمد على الموافقة الطبية".
المنافسة على الوصول لدوري أبطال أوروبا تطغى عليها الأحداث الدرامية
على الرغم من الضجة التي تدور خارج الملعب، يواجه روما مباراة حاسمة أمام أتالانتا، الفريق السابق للمدرب جاسبريني، حيث يتوقف مصير تأهله إلى دوري أبطال أوروبا على نتيجة هذه المباراة.
يحتل الجيالوروسي حالياً المركز السادس، بفارق ثلاث نقاط فقط عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع، لكنه لا يزال معرضاً لخطر الغياب عن دوري أبطال أوروبا للسنة السابعة على التوالي.
حاول المدرب إعادة توجيه المحادثة إلى الملعب، رغم أنه كافح لإخفاء إحباطه من الضغط المتزايد والأسئلة المتعلقة بمستقبله على المدى الطويل في العاصمة.
وقال: "تستمرون في سؤالي عن أمور أخرى، لكنني أريد التحدث عن المباراة، قلت إنني لا أريد إثارة المشاكل، وهذا السؤال يثير المشاكل، كان النادي ورانييري واضحين للغاية. لطالما آمنت أنه بمجهود بسيط، يمكننا الوصول إلى دوري أبطال أوروبا، ولطالما سعت في هذا الاتجاه على الرغم من الغيابات الكبيرة التي عانينا منها في الأشهر الأخيرة".
- AFP
رحيل مؤثر وحنين إلى أتالانتا
انتهت المؤتمر الصحفي بنبرة حزينة عندما طُلب من جاسبريني أن يتحدث عن روح الوحدة التي عاشها خلال فترة عمله الأسطورية في بيرجامو. ولم يستطع المدرب البالغ من العمر 68 عاماً تحمل مقارنة الانسجام الذي ساد ناديه السابق بالخلافات الحالية في روما، حيث بدا التأثر واضحاً عليه وهو يتحدث عن رئيسه السابق، أنطونيو بيركاسي.
قال قبل بصوته منكسر: "في روما، يوجد كل ما تحتاجه لتقديم أداء جيد. في بيرجامو، نجحت لأن البيئة من حولي كانت متحدة، وكان عمل النادي استثنائياً. كما أن المدينة الصغيرة خلقت جواً مثالياً. عملنا وبنينا الأشياء معاً. كان هناك لاعبون شباب وغيرهم، ومجموعة أساسية قوية. فكروا في الانتقالات التي تمت وكيف أعيد استثمار الأموال. كان الأمر غير المعتاد في أتالانتا هو أنها كانت تلعب في أوروبا بينما لا تزال تحقق أرباحًا، لم يكن ذلك بفضلي أنا فقط، بل قبل كل شيء بفضل نادٍ متميز للغاية، عمل في انسجام مع المدرب. ثم تغيرت الأمور قليلاً، جزئيًا بسبب تغيير الملكية، وجزئيًا بسبب "الشخصية الأبوية" التي كنت قريبًا جدًا منها من أنطونيو بيركاسي...".
ثم وقف جاسبريني وغادر الغرفة باكياً، غير قادر على الاستمرار.