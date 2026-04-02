غابرييل جيسوس يضع بوكايو ساكا في "نفس مصاف" فينيسيوس جونيور ورافينيا، وهو يثني على زميله "المتواضع" في أرسنال
"إنهم جميعًا متشابهون"
قارن جيسوس ساكا بزملائه الثلاثة في المنتخب البرازيلي، بعد أن عمل عن كثب مع اللاعب الدولي الإنجليزي في أرسنال على مدار السنوات الأربع الماضية. وقال جيسوس في برنامج «Rio Ferdinand Presents»: «إنه في نفس المستوى. إنهم جميعًا متشابهون». "بالطبع، نحن نتحدث عن أنماط لعب مختلفة وزخم مختلف، لكنهم جميعًا يتمتعون بمواهبهم الخاصة وقد أحدثوا تأثيرًا في اللحظات الحاسمة. لذا، بوكايو موجود أيضًا. من الواضح أنك لا تزال بحاجة إلى الفوز بالبطولات، لكنه سيحصل عليها".
التواضع وراء الموهبة
إلى جانب المهارات الفنية التي جعلت من ساكا رمزًا لفريق أرسنال، أعرب جيسوس عن إعجابه الشديد بشخصية الجناح. ويشير البرازيلي إلى أن ساكا حافظ على تواضعه بشكل لافت للنظر رغم تحمله مسؤولية كونه أحد أبرز اللاعبين في ملعب الإمارات.
وقال جيسوس: "أنا معجب كبير بشخصية بوكايو لأنه متواضع للغاية. إنه قوي، لكنه متواضع للغاية. في كرة القدم اليوم، ليس من السهل أن ترى شخصاً ينتمي إلى أكاديمية النادي ثم يصبح لاعباً مهماً في النادي أو الفريق أو في عالم كرة القدم، ويظل على طبيعته".
الثقة في السعي نحو المجد
مع دخول الموسم مرحلته الأخيرة، لا يخفي اللاعب الدولي البرازيلي تفاؤله. وبعد أن شهد تطور لاعبين مثل ساكا والنضج العام الذي حققه فريق أرسنال تحت قيادة ميكيل أرتيتا، فإن جيسوس مقتنع بأن عام 2026 قد يكون العام الذي يعود فيه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى النادي للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين.
وأضاف المهاجم: "أنا واثق جدًا. واثق جدًا، لأننا في وضع جيد ولدينا فريق رائع". "أعتقد بنسبة 100٪ أننا سنحقق إنجازًا هذا الموسم".
مسيرة أرسنال نحو اللقب
كان أداء ساكا عاملاً حاسماً في بقاء فريق أرتيتا على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. ويحتل أرسنال حالياً صدارة الترتيب بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي، رغم أن فريق بيب جوارديولا لديه مباراة مؤجلة.
يشعر جيسوس، الذي انضم إلى أرسنال قادمًا من مانشستر سيتي في عام 2022 بعد أن كان قد حصد أربع ألقاب في الدوري، أن التشكيلة الحالية جاهزة أخيرًا لعبور خط النهاية بعد أن أخفقت في المواسم السابقة.