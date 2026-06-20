عين على الحكم | واقعة بريستياني وفينيسيوس تحضر في كأس العالم .. ديميرال والفايكنج السبب والضحية الباراجواي!

المثير للسخرية، والذي أثار الجدل على وسائل التواصل الاجتماعية وحتى من قبل معلقي بي إن باللغة الإنجليزية، أن بارتون نفسه قام بتغطية فمه أثناء حديثه مع الجهاز الفني للباراجواي بين الشوطين.
وعقب نهاية الشوط الأول، اشتبك لاعبي الفريقين، وتدخل بارتون سريعًا مع طاقمه التحكيمي لفض الاشتباك، وشوهد وهو يتحدث مغطيًا فمه مع الجهاز الفني للباراجواي، لقطة لم تمر مرور الكرام على مشجعي الباراجواي بالذات على وسائل التواصل.
بارتون حكم صاحب سجل كبير في التحكيم ولكن دائمًا ما أثار الجدل بسبب أسلوبه الحاد، وفي 2023 أثناء إدارة نهائي دوري الأمم للكونكاكاف بين المكسيك والولايات المتحدة، قام الحكم السالفادوري بطرد ثلاثة لاعبين، وأنهى المباراة مبكرًا بسبب الإهانات العنصرية من المدرجات.