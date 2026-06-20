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Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
هيثم محمد

عين على الحكم | واقعة بريستياني وفينيسيوس تحضر في كأس العالم .. ديميرال والفايكنج السبب والضحية الباراجواي!

تركيا ضد باراجواي
تركيا
باراجواي
كأس العالم
ميجيل ألميرون

مباراة مثيرة بين تركيا والباراجواي والحكم يتصدر المشهد لدقائق

شهدت مباراة المجموعة الرابعة من كأس العالم بين باراجواي وتركيا إثارة كبيرة بالشوط الأول، تصدرها لقطة مثيرة للجدل تحكيميًا تحدث للمرة الأولى بالبطولة.

وتعرض ميجيل ألميرون، نجم باراجواي، للطرد المباشر، في لقطة مثيرة إعلامية كانت مثار حديث الإعلام، والصدام بين لاعبي الفريقين بين الشوطين.

  • ماذا حدث؟

    في الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الأول من اللقاء، اشتبك لاعبو الفريقين عقب كرة مشتركة بين إسيدرو بيتا مهاجم باراجواي الملقب بالفايكنج ومدافع تركيا.

    سقوط بيتا وعصبية ديميرال المتكررة طوال الشوط ضد لاعبي الخصم حولت اللقطة لشجار بين لاعبي الفريقين بسبب دخول مدافع الأهلي للشجار، وأثناء عملية الفض، قام ألميرون بالحديث مع ميرت مولدور، مدافع تركيا، وهو يغطي فمه، ليقوم مولدر مباشرة بإبلاغ الحكم إيفان بارتون، ليعود الأخير إلى تقنية الفيديو وطرد جناح أتلانتا الحالي ونيوكاسل السابق.



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  • PrestianniIMAGO / HMB-Media

    قانون جديد بسبب بريستيانو وفينيسيوس

    السبب في إضافة هذا التعديل للقانون هو لقطة لاعب بنفيكا جيانلوكا بريستياني مع نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وقتها اتهم البرازيلي نظيره الأرجنتيني بإهانته عنصريًا وهو يغطي فمه، بينما قال الأخير إنه وجه إهانة للهوية الجنسية لخصمه. الواقعة التي بسببها تم إيقافه لست مباريات، وعلى إثرها تم إدخال هذا التعديل على قانون اللعبة لمنع اللاعبين من تغطية فمهم أثناء الحديث بالملعب.

  • بارتون نفسه يكرر الفعل!

    المثير للسخرية، والذي أثار الجدل على وسائل التواصل الاجتماعية وحتى من قبل معلقي بي إن باللغة الإنجليزية، أن بارتون نفسه قام بتغطية فمه أثناء حديثه مع الجهاز الفني للباراجواي بين الشوطين.

    وعقب نهاية الشوط الأول، اشتبك لاعبي الفريقين، وتدخل بارتون سريعًا مع طاقمه التحكيمي لفض الاشتباك، وشوهد وهو يتحدث مغطيًا فمه مع الجهاز الفني للباراجواي، لقطة لم تمر مرور الكرام على مشجعي الباراجواي بالذات على وسائل التواصل.



    بارتون حكم صاحب سجل كبير في التحكيم ولكن دائمًا ما أثار الجدل بسبب أسلوبه الحاد، وفي 2023 أثناء إدارة نهائي دوري الأمم للكونكاكاف بين المكسيك والولايات المتحدة، قام الحكم السالفادوري بطرد ثلاثة لاعبين، وأنهى المباراة مبكرًا بسبب الإهانات العنصرية من المدرجات.

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