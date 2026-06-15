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هيثم محمد

عين على الحكم | هدف السويد الرابع في تونس .. صورة تثير الجدل!

السويد ضد تونس
السويد
تونس
كأس العالم

الهدف احتسب رغم صورة رسمية أعلنت التسلل!

فازت السويد على تونس بنتيجة واسعة بلغ قوامها أربعة أهداف مقابل هدف فجر الإثنين لحساب منافسات كأس العالم 2026 بالمكسيك، ولكن لقطة الهدف الرابع من ماتياس سفانبرج كانت محط جدل تحكيمي.

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