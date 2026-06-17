بثقة كبيرة أدار الحكم القطري عبدالرحمن جاسم مواجهة المنتخب البرتغالي ونظيره الكونغولي، اليوم الأربعاء، لكن هناك لقطة وحيدة أثارت بعض الجدل.
عين على الحكم | مشابهة لواقعة ليونيل ميسي أمام الجزائر .. كريستيانو رونالدو يعترض لكن "هل أفلت نجم البرتغال من الطرد ضد الكونغو؟"
الثنائي يفتتح مشواره في كأس العالم
رفاق كريستيانو رونالدو يلتقوا حاليًا بمنتخب كونغو الديمقراطية، على ملعب هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية، في افتتاح مشوارهما بكأس العالم 2026.
ويقع الثنائي في المجموعة الحادية عشر، التي تضم كذلك منتخبي كولومبيا وأوزبكستان، إذ يلتقي الثنائي الأخير فجر غدٍ الخميس، بتوقيت مكة المكرمة.
لقطة برناردو سيلفا الجدلية
شهدت الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، تدخل من برناردو سيلفا؛ نجم البحارة، على قدم إيو كايمبي؛ لاعب الكونغو الديمقراطية.
الحكم القطري عبدالرحمن جاسم اكتفى في اللقطة بإشهار الكارت الأصفر في وجه البرتغالي، وسط اعتراض كبير من قائده كريستيانو رونالدو، بداعي أنه الخطأ الأول لزميله في المباراة.
في المقابل، رأى البعض أن جاسم جامل سيلفا، زاعمين أنه يستحق الطرد المباشر، بداعي استخدام القوة المفرطة على لاعب الخصم.
هل استحق برناردو سيلفا الطرد؟
من جانبه، حلل حساب "Archivo VAR" المختص في اللقطات التحكيمية الجدلية الواقعة، مؤكدًا سلامة قرار الحكم القطري عبدالرحمن جاسم.
وأوضح الحساب أن سيلفا حاول الوصول للكرة قبل الاصطدام بقدم كايمبي، ولم يستخدم القوة المفرطة ضد الأخير، مع مراعاة أن الاصطدام كان في الهواء كذلك بين القدمين، ما ينفي استخدام العنف.
واقعة مشابهة لواقعة ميسي
تلك الواقعة مشابهة بعض الشيء لما فعله ليونيل ميسي؛ قائد الأرجنتين، فجر اليوم أمام المنتخب الجزائري في افتتاح مشوارهما في كأس العالم 2026، لكن الفارق أن الأول كان يتوجب طرده، وإن كان البعض رأى عكس ذلك..
في الربع ساعة الأخيرة من شوط المباراة الأول، تداخل ميسي على قدم المدافع الجزائري عيسى ماندي، ما دفع الحكم البولندي مارشينياك لاحتساب خطأ لصالح الأخير.
لكن بحسب "ArchivoVAR" فإن ميسي استخدم قوة مفرطة في التداخل مع ماندي، بـ"غرس" أسفل حذائه "المسامير" في سمانة المدافع من الخلف، ما تسبب في التوائها.
ويرى الحساب أنه كان يتوجب على الحكم إشهار كارت أحمر مباشر في وجه القائد الأرجنتيني، مضيفًا: "بجبن مطلق تجاهل الحكم الطرد وقرر عدم التدخل".