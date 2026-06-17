عين على الحكم | مشابهة لواقعة ليونيل ميسي أمام الجزائر .. كريستيانو رونالدو يعترض لكن "هل أفلت نجم البرتغال من الطرد ضد الكونغو؟"

تلك الواقعة مشابهة بعض الشيء لما فعله ليونيل ميسي؛ قائد الأرجنتين، فجر اليوم أمام المنتخب الجزائري في افتتاح مشوارهما في كأس العالم 2026، لكن الفارق أن الأول كان يتوجب طرده، وإن كان البعض رأى عكس ذلك..

في الربع ساعة الأخيرة من شوط المباراة الأول، تداخل ميسي على قدم المدافع الجزائري عيسى ماندي، ما دفع الحكم البولندي مارشينياك لاحتساب خطأ لصالح الأخير.

لكن بحسب "ArchivoVAR" فإن ميسي استخدم قوة مفرطة في التداخل مع ماندي، بـ"غرس" أسفل حذائه "المسامير" في سمانة المدافع من الخلف، ما تسبب في التوائها.

ويرى الحساب أنه كان يتوجب على الحكم إشهار كارت أحمر مباشر في وجه القائد الأرجنتيني، مضيفًا: "بجبن مطلق تجاهل الحكم الطرد وقرر عدم التدخل".











