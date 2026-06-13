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علي رفعت

عين على الحكم | تدخل في آخر دقيقة.. هل رحم الحكم المغرب من بطاقة حمراء أمام البرازيل؟!

البرازيل ضد المغرب
البرازيل
المغرب
كأس العالم
أشرف حكيمي
فينيسيوس جونيور

ماذا فعل أشرف حكيمي؟!

أطلق الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش صافرة نهاية الشوط الأول المثير بين منتخبي المغرب والبرازيل بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مواجهة نارية شهدت تقلبات دراماتيكية وصراعًا تكتيكيًا وبدنيًا هائلًا على أرض الملعب.

غير أن الأجواء لم تهدأ إطلاقًا مع إطلاق الصافرة بل اشتعلت في النفق المؤدي إلى غرف الملابس بسبب لقطة شهدتها الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بديلًا عن الضائع حيث فجر تدخل المدافع المغربي أشرف حكيمي على قدم الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور موجة عارمة من الاحتجاجات البرازيلية وجدلًا واسعًا بين خبراء التحكيم والمشجعين على حد سواء وسط اتهامات صريحة لطاقم التحكيم بالتغاضي عن طرد مباشر ومؤكد للاعب المغربي.


  • صفيح ساخن وتقلبات مثيرة في الشوط الأول

    بدأت المباراة بإيقاع سريع للغاية وضغط متبادل من الجانبين حيث ظهرت رغبة كل فريق في فرض أسلوبه منذ الدقائق الأولى واستمرت المحاولات الهجومية المتبادلة حتى جاءت الدقيقة 21 بلقطة ساحرة عندما افتتح إسماعيل صيباري التسجيل للمغرب بهدف رائع إثر تسديدة ذكية ساقطة من فوق الحارس أليسون بيكر. 

    نجح فينيسيوس جونيور في الدقيقة 32 في إدراك هدف التعادل لصالح السامبا بعد مجهود فردي رائع داخل منطقة الجزاء أنهاه بتسديدة متقنة سكنت شباك الحارس ياسين بونو الذي اكتفى بمشاهدة الكرة وهي تعانق شباكه لتعود المباراة إلى نقطة الصفر.


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  • لقطة النزاع والتدخل الذي أثار غضب السامبا


    وفي الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن الشوط الأول في طريقه للنهاية الهادئة شهدت اللحظات الأخيرة تدخلًا قويًا للغاية من أشرف حكيمي الذي غامر بالدخول بأسفل حذائه مباشرة وبقوة مفرطة على كاحل فينيسيوس جونيور المرتكزة على الأرض.

    أثار هذا التدخل العنيف غضبًا عارمًا واحتجاجات واسعة من لاعبي المنتخب البرازيلي بقيادة فينيسيوس جونيور الذي ظهر غاضبًا للغاية ومحبطًا من قرار الحكم.

    والتقطت الكاميرات حديثه الغاضب مع سلافكو فينتشيتش أثناء الخروج من الملعب متسائلًا عن غياب الحماية التحكيمية الكافية ومستغربًا من عدم إشهار البطاقة الحمراء في وجه حكيمي أو حتى مراجعة اللقطة عبر شاشة تقنية الفيديو المساعد التي التزمت الصمت التام في تلك اللقطة.


  • أرشيفيو فار يؤكد الطرد

    انتقلت المعركة سريعًا من المستطيل الأخضر إلى الاستوديوهات التحليلية وشبكات التواصل الاجتماعي حيث انفجر الجدل حول اللقطة وظهر انقسام واضح في تفسير الموقف إذ أكدت العديد من الآراء والمنصات التحكيمية العالمية أن التدخل كان يستحق بطاقة حمراء مباشرة دون أدنى شك، وهو ما أكده حساب "أرشيفيو فار".



  • دفاع مغربي

    وفي المقابل دافع خبراء آخرون في استوديوهات مختلفة عن قرار الحكم الميداني معتبرين أن اللقطة لا تستحق الطرد المباشر من بينهم المغربي رومان سايس، الذي أكد أن اللقطة لا تستحق البطاقة الحمراء، لكنه شدد في الوقت ذاته على خطورة فينيسيوس جونيور وقدرته على قلب المباريات.

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