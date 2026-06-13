عين على الحكم | تدخل في آخر دقيقة.. هل رحم الحكم المغرب من بطاقة حمراء أمام البرازيل؟!

أطلق الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش صافرة نهاية الشوط الأول المثير بين منتخبي المغرب والبرازيل بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مواجهة نارية شهدت تقلبات دراماتيكية وصراعًا تكتيكيًا وبدنيًا هائلًا على أرض الملعب.

غير أن الأجواء لم تهدأ إطلاقًا مع إطلاق الصافرة بل اشتعلت في النفق المؤدي إلى غرف الملابس بسبب لقطة شهدتها الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بديلًا عن الضائع حيث فجر تدخل المدافع المغربي أشرف حكيمي على قدم الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور موجة عارمة من الاحتجاجات البرازيلية وجدلًا واسعًا بين خبراء التحكيم والمشجعين على حد سواء وسط اتهامات صريحة لطاقم التحكيم بالتغاضي عن طرد مباشر ومؤكد للاعب المغربي.



