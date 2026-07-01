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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
أحمد فرهود

عين على الحكم | بين اتهام هاري كين بـ"الغطس" والظلم الفج!.. لقطتان تثيران الجدل في مواجهة إنجلترا والكونغو

كأس العالم
إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية
إنجلترا
الكونغو الديمقراطية
هاري كين
ليونيل مباسي نزاو
نيكو أوريلي

ماذا حدث في القمة المونديالية؟!..

شهد الشوط الأول من مباراة إنجلترا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، لقطات تحكيمية مثيرة للجدل؛ وذلك بقيادة الأردني أدهم المخادمة.

منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم يواجه نظيره الكونغولي حاليًا؛ وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    اللقطة الأولى.. لمسة يد ضد لاعب الكونغو ولكن!

    وفي هذا السياق.. رفض الحكم الأردني أدهم المخادمة، احتساب "ركلتي جزاء" لمنتخب إنجلترا الأول لكرة القدم؛ وذلك في مواجهته ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

    اللقطة الأولى؛ جاءت عندما لعب النجم الإنجليزي نيكو أورايلي الكرة برأسه، داخل منطقة الـ18 الكونغولية.

    إلا أن الكرة اصطدمت في يد أحد لاعبي الكونغو؛ وذلك خلال قفزه مع أورايلي، في محاولة لإبعاد الخطورة عن منطقة جزاء منتخبه.

    هُنا.. اعتبر المخادمة أن هذه اللقطة، لا تستحق أن تُحتسب "ركلة جزاء"؛ خاصة أن اللاعب الكونغولي كان ظهره للكرة، مع اختلال توازنه أثناء القفز.

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    اللقطة الثانية.. سقوط هاري كين والمخادمة يكمل اللعب

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. رفض الحكم الأردني أدهم المخادمة، احتساب "ركلة جزاء" أخرى للمنتخب الإنجليزي؛ وذلك خلال مواجهته ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

    وسقط هاري كين، مهاجم منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، داخل منطقة الـ18 الكونغولية؛ بعد لقطة مشتركة مع ليونيل مباسي، حارس مرمى المنتخب المنافس.

    مباسي لم يصل إلى الكرة، قبل أن تلامس يده قدم كين؛ الذي سقط فوق أرضية المستطيل الأخضر، مطالبًا بالحصول على "ركلة جزائية".

    إلا أن المخادمة، اعتبر أن كين هو من ذهب إلى يد الحارس الكونغولي؛ وذلك أثناء محاولته اللحاق بالكرة التي طالت منه، ثم قام بالقفز.

    لذا.. قرر الحكم الأردني استمرار اللعب بشكلٍ طبيعي؛ وسط غضب كبير للغاية من نجوم إنجلترا ومديرهم الفني الألماني توماس توخيل، الذين اعتبروا أنهم تعرضوا لـ"ظلم فج".


  • رأي تحكيمي.. قرارات أدهم المخادمة صحيحة

    ومن ناحيته.. اعتبر المحلل التحكيمي محمد الصباحي، أن قرارات الأردني أدهم المخادمة في اللقطتين الجدليتين، خلال الشوط الأول من مباراة إنجلترا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، صحيحة بنسبة 100%.

    الصباحي أشار في تصريحات مع صحيفة "الكأس"، إلى أن المخادمة كان قريبًا من لقطة المهاجم الإنجليزي هاري كين مع الحارس الكونغولي ليونيل مباسي؛ وهو ما جعله يُشاهدها بوضوح، ويتأكد من عدم وجود أي خطأ.

    كما شدد الصباحي، على أن لقطة "لمسة اليد" في كرة نيكو أورايلي، والتي طالب فيها نجوم إنجلترا بـ"ركلة جزائية"؛ لا يوجد فيها أي مخالفة ضد اللاعب الكونغولي، أيضًا.


  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    مشوار إنجلترا والكونغو في كأس العالم 2026

    منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم تأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ وذلك بعد تصدر "المجموعة الثانية عشر"، التي ضمت كرواتيا وغانا وبنما.

    وحصدت إنجلترا 7 نقاط من 3 مباريات؛ بالفوز على كرواتيا وبنما، والتعادل مع منتخب غانا الأول لكرة القدم.

    أما منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ فتأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، ضمن أفضل الفرق أصحاب "المركز الثالث".

    وجمع الكونغوليون 4 نقاط، في منافسات "المجموعة الحادية عشر"؛ والتي ضمت كل من البرتغال وكولومبيا، بالإضافة إلى أوزباكستان.

    وتعادل المنتخب الكونغولي مع نظيره البرتغالي؛ بينما خسر ضد كولومبيا، وفاز على أوزباكستان.

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