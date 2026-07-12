عين على الحكم | "لقطة نادرة تعيد جدل الاتهامات المصرية".. طرد غريب لنجم سويسرا ضد الأرجنتين ولكن!

واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب شرح واقعة "طرد" النجم السويسري بريل إيمبولو المثيرة ضد الأرجنتين، في دور ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026.

اللقطة بدأت بإشهار الحكم البرتغالي جواو بينهيرو، "كارت أصفر" ضد النجم الأرجنتيني لياندرو باريديس؛ بعد لقطة مشتركة مع إيمبولو، سقط فيها الأخير متألمًا.

لكن وبشكلٍ مفاجئ.. تلقى بينهيرو نداءً من مساعديه في تقنية الفيديو "فار"؛ ليعود ويتخذ مجموعة من القرارات، على النحو التالي:

* أولًا: إلغاء "الكارت الأصفر" ضد باريديس؛ لعدم ارتكابه أي خطأ.

* ثانيًا: إشهار "كارت أصفر" ضد إيمبولو؛ بداعي التمثيل.

وبما أن إيمبولو كان يمتلك "كارت أصفر"، في الشوط الأول ضد الأرجنتين؛ فقد تم طرده بعد لعبته الجدلية مع باريديس بـ"الإنذار الثاني"، ليخرج من الملعب وسط اعتراضات وهو يبكي.



