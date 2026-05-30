عين على الحكم | أعاد ذكريات لقطة "الشكر لله" في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد!.. هدف آرسنال ضد باريس سان جيرمان يثير الجدل

وفي هذا السياق.. سجل الألماني كاي هافيرتس هدف التقدم لنادي آرسنال الإنجليزي، ضد فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ وذلك في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول من نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي 2025-2026.

هافيرتس انطلق في هجمة سريعة؛ بعد أن وصلت إليه الكرة من زميله البلجيكي لياندرو تروسارد، قبل أن يسددها صاروخية في أعلى الشباك الباريسية.

لكن.. هذا الهدف أثار الكثير من الجدل؛ حيث اصطدمت الكرة في يد تروسارد، قبل أن تصل إلى زميله الألماني.

ورغم ذلك تم احتساب الهدف؛ ليحصل العملاق الإنجليزي على التقدم المبكر ضد الفريق الباريسي، في المباراة النهائية.



