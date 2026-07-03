عين على الحكم | صافرة نرويجية أعادت الحياة لرونالدو والبرتغال و"نيران التسلل" تثير شبهة "الوداع الظالم" لكرواتيا

الجدل لم يتوقف عند اللقطتين، هناك مشهد آخر أثار الأقاويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الهدف الذي أحرزه بيتر سوسيتش في وقت متأخر من الشوط الثاني.

سوسيتش استلم الكرة في منطقة خطيرة بدفاعات البرتغال، وذهب للانفراد بالحارس ديوجو كوستا وسجلها ببراعة في المرمى، ليحتفل بالهدف وسط إشارة من الحكم تسببت في تعكير فرحته.

اللقطة تم احتسابها كتسلل مع إلغاء الهدف، وهنا نشر حساب "Archivo VAR" تغريدة، تعبر عن حالة الحيرة عن سبب إلغاء الهدف، خاصة لظهور أحد مدافعي البرتغال في موقع يبدو وكأنه متقدم على لاعب كرواتيا بمسافة صغيرة، قبل أن يخرج لشرح الموقف وتوضيح الصورة حول صحة قرار الحكم.

ولم تتوقف الإثارة عن هذا الحد، كرواتيا سجلت هدفًا متأخرًا في اللحظات الأخيرة عن طريق يوشكو جفارديول، ولكن الحكم ألغاه أيضًا بسبب تمرير الكرة له من لاعب بموقع تسلل قبل وصولها لنجم مانشستر سيتي.

الجماهير الكرواتية ظهرت في حالة من الثورة في المدرجات بسبب إلغاء هذا الهدف بالإضافة إلى اللقطة الأخرى، وسط اتهامات بخروج ظالم للفريق من كأس العالم.

الحكم احتسب 10 دقائق كوقت بدل ضائع، ولكنه وصل إلى 18 دقيقة كاملة بسبب الهدف الملغي، وسط اتهامات أخرى له بالمبالغة في الدقائق المضافة.



