في أول مباراة بدور الـ32 من كأس العالم 2026، تمتد للأشواط الإضافية والركلات الترجيحية، أثار الحكم المغربي جلال جيد الجدل بإلغاء هدف لصالح منتخب ألمانيا ضد باراجواي، وسط تشكيك البعض في قراره.
عين على الحكم | فيفا لا يتهاون مع هذه الحوادث .. هل حُرمت ألمانيا من هدف صحيح أمام باراجواي؟
ما القصة؟
الوقت الأصلي من مواجهة ألمانيا وباراجواي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن دور الـ32، على استاد ميتلايف في الولايات المتحدة الأمريكية.
هدف اللقاء الأول كان من نصيب باراجواي عن طريق خوليو إنسيسو في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، قبل أن ينجح كاي هافيرتس في إدراك التعادل للمانشافت مع مرور تسع دقائق من الشوط الثاني.
تلك النتيجة قادت المنتخبين لخوض شوطين إضافيين، وقد نجح الألمانيون بالفعل في إحراز هدف في الشوط الإضافي الأول، لكن تم إلغاءه بعد ذلك..
إلغاء هدف ألمانيا
في الدقيقة 102 من عمر مواجهة ألمانيا وباراجواي، حوّل جوناثان تاه عرضية من ركلة ركنية إلى رأسية في الشباك معلنًا تقدم المانشافت 2-1.
لكن حكام تقنية الفيديو قاموا باستدعاء الحكم المغربي جلال جيد، لمراجعة الهدف بنفسه، وسط شكوك في صحته.
بعد المراجعة، أعلن المغربي إلغاء الهدف، إذ أظهرت الإعادات إعاقة الألماني فالديمار أنطون للحارس الباراجواياني أورلاندو خيل، عن الوصول للكرة، ما دفعه لعدم احتساب الهدف.
البعض استغرب إلغاء الهدف، كون الكرة لم تكن في طريقها للحارس الباراجواياني، مع قدرته على النهوض من جديد قبل رأسية جوناثان تاه.
هل حُرمت ألمانيا من هدف صحيح؟
حلل الحالة حساب "Archivo VAR" المتخصص في اللقطات التحكيمية الجدلية، مؤيدًا قرار الحكم المغربي جلال جيد..
الحساب أوضح أن فالديمار أنطون تجاهل الكرة تمامًا، وتداخل مع أورلاندو خيل لمنعه من الوصول للكرة، ما حرمه من المشاركة في اللعب بشكل طبيعي.
فيفا لا يتهاون مع هذه الحوادث
الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خص الحالات التي تشبه إعاقة أنطون لخيل بشكل خاص قبل كأس العالم 2026، رافضًا التهاون في التعامل معها من قبل حكام الساحة، مطالبًا تقنية الفيديو بضرورة تنبيه الحكم بشأنها بجرأة كبيرة.
وشدد فيفا على أنه لا يجب التسامح نهائيًا مع حجز حراس المرمى داخل منطقة الجزاء، خاصةً في الركلات الركنية والضربات الحرة، حتى في حالة انتظار لعب الكرة.
وماذا بعد؟
حسم منتخب باراجواي مواجهة ألمانيا في الأخيرة بفضل ركلات الترجيح، منتصرًا بنتيجة (4-3).
ومن المقرر أن يلتقي منتخب باراجواي في دور الـ16، بالفائز من مواجهة فرنسا والسويد، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء، في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، بتوقيت مكة المكرمة.