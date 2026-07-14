عين على الحكم | تدخل خطير مر مرور الكرام.. نجم فرنسا يفلت من الطرد أمام إسبانيا والقانون يقول كلمته في "ركلة جزاء" لامين يامال!

وفي هذا السياق.. قام النجم الفرنسي مايكل أوليسي، بتدخل عنيف للغاية على رودري، متوسط ميدان منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم؛ وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

أوليسي وصل إلى الكرة متأخرًا، في لعبته المشتركة مع رودري؛ ما أدى إلى غرز حذائه، في الجانب الخارجي من كاحل متوسط الميدان الإسباني.

ذلك أدى إلى "التواء كاحل" رودري؛ بشكلٍ خطير للغاية، يهدد سلامته.