بقدر ما الريمونتادا الأرجنتينية أمام منتخب مصر الليلة قادرة على خطف الأنظار من أي أحداث أخرى، لكن الحكم الفرنسي فرانسوا ليتيكسييه كان قادرًا على الاستحواذ على جزء كبير من الصورة أيضًا، وسط التوتر الكبير الذي تسبب به، خاصةً في الربع ساعة الأخيرة من المباراة.
عين على الحكم | جدل كبير بين ضربة جزاء وهدف ملغي ولكن .. الاتهامات المصرية لفرانسوا ليتيكسييه خلال مواجهة الأرجنتين "باطلة"!
ما القصة؟
ودع المنتخب المصري كأس العالم 2026 اليوم الثلاثاء، بالهزيمة أمام نظيره الأرجنتيني بثلاثية مقابل هدفين، على استاد أتلانتا، ضمن دور الـ16، إذ حقق التانجو الريمونتادا في آخر عشر دقائق من الوقت الأصلي للمباراة.
الثنائية المصرية جاءت في الدقيقتين 15 و67 عن طريق رأسية ياسر إبراهيم وتسديدة مصطفى زيكو داخل منطقة الـ18.
أما الثلاثية الأرجنتينية فجاءت في الدقائق 79، 83 و2+90 عن طريق كريستيان روميرو، ليونيل ميسي وإنزو فيرنانديز.
وبالحديث عن اللقطات التحكيمية، فقد كال المصريون الاتهامات لفرانسوا ليتيكسييه..
اتهامات أبو تريكة وحسام حسن لليتيكسييه
عقب المباراة، اتهم المحلل المصري محمد أبو تريكة، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الحكم الفرنسي بـ"ظلم" الفراعنة، وتصدر التوتر لهم في الدقائق الأخيرة من المباراة.
تريكة أكد في البداية أن غالبية قرارات الحكم في المباراة كانت صحيحة، لكنه لامه على عدم احتساب ضربة جزاء لمحمد صلاح في الدقائق الأخيرة، بجانب لومه على التحامل على اللاعبين المصريين سواء في احتساب الأخطاء أو إشهار الكروت الصفراء (5).
في الإطار ذاته، هاجم حسام حسن؛ المدير الفني للمنتخب المصري، ليتيكسييه عقب المباراة في تصريحاته للشبكة القطرية نفسها، مؤكدًا أنه حرم فريقه من ضربة جزاء وهدف صحيح قرر إلغاءه، بل وادعى أن الهدف كان "تسويق" كأس العالم عبر الحفاظ على تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي به.
السؤال الآن: ما هو تقييم ليتيكسييه خلال مواجهة مصر والأرجنتين؟ .. يؤسفني أن أقول لك أيها القارئ العزيز أن تلك الاتهامات له "باطلة" بحسب ما حلل حساب "Archivo VAR" المختص في اللقطات التحكيمية الجدلية، مستواه على مدار المباراة!
دعنا في السطور التالية نحلل كافة اللقطات الجدلية في المباراة بحسب ما أوضح الحساب المشار إليه..
ضربة جزاء الأرجنتين
نبدأ بضربة الجزاء التي احتسبت للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، والتي تألق بها الحارس مصطفى شوبير متصديًا لتسديدة النجم ليونيل ميسي..
حساب "Archivo VAR" أوضح أن اللاعب الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو قام بلمس الكرة داخل منطقة جزاء منتخب مصر ثم تعرض لعرقلة من قبل هيثم حسن، ما يعد ضربة جزاء سليمة.
إلغاء الهدف المصري الثاني
بالانتقال للدقيقة 58 من عمر المباراة، حيث إلغاء الهدف المصري الثاني عن طريق مصطفى عبدالرؤوف "زيكو"، بداعي ارتكاب لاعب الوسط المصري مروان عطيه على قدم ليساندرو مارتينيز..
"Archivo VAR" أشار إلى أن عطيه قام بالفعل بدهس قدم لاعب الخصم، ما منعه من مواصلة سيطرته على الكرة، مضيفًا: "بما أن الهدف جاء في نفس مرحلة بناء اللعب بعد استخلاص الكرة من ليساندرو، فإن اللقطة قابلة للمراجعة من تقنية الفيديو، وهي خطأ صحيح لصالح الأرجنتين".
عرقلة حمدي فتحي داخل منطقة الجزاء
في الدقائق الأخيرة من المباراة، طالب المنتخب المصري باحتساب ضربة جزاء لصالح لاعب الوسط البديل حمدي فتحي بعد سحب أليكسيس ماك أليستر له من قميصه.
المصدر ذاته أكد أن سحبة ماك أليستر لا تستوجب احتساب ضربة جزاء، إذ أن الجذب لم يكن كافيًا للتأثير على حركة حمدي فتحي، مضيفًا: "اللاعب المصري تعمد السقوط بمجرد شعوره بالتلامس، بجانب أن الجذب لم يكن في محيط التنافس على الكرة التي كانت في استحواذ ثنائي آخر بالفعل".
عرقلة محمد صلاح داخل منطقة الجزاء
اللقطة الأكثر جدلًا كونها انعكست بهجمة مرتدة على المرمى المصري، أسفرت عن هدف الفوز الثالث للتانجو..
نيكو جونزاليس دهس على قدم القائد المصري محمد صلاح داخل منطقة جزاء الأرجنتين، وسط اعتراضات كبيرة من الجهاز الفني للفراعنة ومقاعد البدلاء وجميع من في الملعب.
لكن بحسب "Archivo VAR" فإن نيكو جونزاليس قطع الكرة من صلاح وبعد ذلك حدث تلامسًا "لا يستوجب العقوبة"، موضحًا: "بناءً على ذلك، لا توجد أي مخالة سابقة تستدعي المراجعة في هدف الأرجنتين الثالث".
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