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Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
أحمد فرهود

عين على الحكم | رقص ثم غضب بشدة.. "فار" يصدم فينيسيوس جونيور ضد اسكتلندا و"البرازيل لم تتعرض للظلم"!

كأس العالم
البرازيل
فينيسيوس جونيور
إسكتلندا ضد البرازيل
إسكتلندا

ماذا حدث في مباراة البرازيل واسكتلندا..

شهد الشوط الأول من مباراة منتخبي البرازيل واسكتلندا؛ لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، بقيادة المكسيكي سيزار راموس.

المنتخب البرازيلي يواجه نظيره الاسكتلندي حاليًا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات "المجموعة الثالثة" ببطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    فينيسيوس جونيور يسجل هدفًا.. ويرقص!

    وفي هذا السياق.. سجل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور هدفًا، في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول من مواجهة اسكتلندا؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    هدف فينيسيوس؛ جاء بعدما نجح في "افتكاك الكرة" من المدافع الاسكتلندي جاك هيندري، ثم إسكانها داخل الشباك.

    وأخذ النجم البرازيلي الشاب الذي ينشط في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، بالاحتفال والرقص أمام راية الركنية؛ وسط حزن شديد من لاعبي اسكتلندا، الذين ظهر الاستسلام على وجهوهم.

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  • بسبب "فار".. إلغاء هدف فينيسيوس ضد اسكتلندا

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. المكسيكي سيزار راموس، الذي أدار مباراة منتخبي البرازيل واسكتلندا؛ استقبل نداءً من مساعديه في غرفة تقنية الفيديو "فار"، لمشاهدة لقطة هدف النجم فينيسيوس جونيور عبر الشاشة.

    وبالفعل؛ ذهب راموس لرؤية اللقطة بنفسه، ثم عاد وألغى هدف فينيسيوس في الدقيقة 24.

    وشعر النجم البرازيلي بغضبٍ شديد للغاية؛ مع توجيه بعض الكلمات إلى الحكم المكسيكي، والدخول في مناقشات جانبية معه.

  • رأي تحكيمي يحسم "جدل" إلغاء هدف فينيسيوس جونيور!

    ومن ناحيته.. أبدى حساب "Archivo VAR" المختص بالحالات التحكيمية الجدلية، رأيه في لقطة الهدف الملغي للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور ضد اسكتلندا؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    الحساب الشهير عبر منصة "إكس"، أبدى إعجابه الشديد بحكام تقنية الفيديو "فار"؛ الذين وجهوا نداءً إلى المكسيكي سيزار راموس، بوجود خطأ ارتكبه فينيسيوس في لقطة هدفه الملغي.

    وشدد على أن فينيسيوس، لم يبحث عن الكرة؛ بل تعمد "إعاقة" مدافع اسكتلندا جاك هيندري، لمنع تمريرته إلى حارس مرمى منتخب بلاده.

    وبناء على ذلك؛ فإن إلغاء هدف نجم العملاق البرازيلي ريال مدريد ضد اسكتلندا، في الدقيقة 24 من عمر المباراة، كان صحيحًا 100%.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    مباريات "المجموعة الثالثة" المونديالية

    "المجموعة الثالثة" ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ تضم منتخبات البرازيل والمغرب واسكتلندا، بالإضافة إلى هايتي.

    وتعادل المنتخب البرازيلي مع نظيره المغربي (1-1)، في الجولة الأولى من دور المجموعات؛ بينما فازت اسكتلندا على هايتي، بهدف واحد مقابل لا شيء.

    وفي الجولة الثانية.. انتصر البرازيليون (3-0) ضد هايتي؛ مع اكتفاء المغرب بالفوز بهدف مقابل لا شيء، على اسكتلندا.